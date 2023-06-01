إيلون ماسك يستعيد لقب الأغنى في العالم

استعاد الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك مكانته كأغنى شخص في العالم، بعد أن خسر اللقب خلال الأيام الماضية أمام المليادير الفرنسي برنارد أرنو.

وبنهاية تعاملات أمس الأربعاء، ارتفعت أسهم “تسلا” 1.4% إلى 203.93 دولار في وول ستريت مما رفع صافي ثروة ماسك بنحو 1.98 مليار دولار لتصل إلى 192 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات“.

وبحسب البيانات، وعلى المستوى السنوي ارتفعت ثروة ماسك بنسبة 40.3% منذ بداية العام وحتي تاريخه بحوالي 55.3 مليار دولار.

وفي المقابل، تراجع مؤسس شركة (LVMH) الفرنسية برنارد أرنو إلى المركز الثاني بثروة تبلغ 187 مليار دولار، يليه جيف بيزوس، الملياردير مؤسس شركة أمازون بثروة 144 مليار دولار.

وكان ماسك تراجع إلى المركز الثاني بقائمة أغنياء العالم خلف أرنو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بعد انخفاض أسهم تسلا بعد استحواذه على تويتر في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وأشار تقرير لوكالة “بلومبرغ” إلى أن الاثنين ظلا متقاربين في الصدارة لعدة أشهر، وأن حجم ثروات الـ31 مليارديراً الذين شملهم الإحصاء، تزيد مجتمعة على النقد الذي تمتلكه وزارة الخزانة الأميركية.