سامر باطر by سامر باطر

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مؤسس تويتر يطلق بلوسكاي لينافس تويتر

سامر باطر by سامر باطر

أطلق جاك دورسي مؤسس “تويتر” تطبيقاً لامركزياً للتواصل الاجتماعي في إصدار تجريبي من التطبيق الذي يحمل اسم “بلوسكاي” Bluesky، في متجر “آبل”، أول أمس الثلاثاء.

وأصبحت بلوسكاي بمرحلة إرسال الدعوة فقط لمن يود الحصول عليها علما أنها تتيح للمشترك امتلاك المحتوى الذي ينشره.

ويراد من المنصة الجديدة أن تحد من قدرة المنصات الكبيرة والمركزية ، مثل تويتر، على اكتساب نفوذ كبير في فرض الرقابة كما حصل مع تويتر وفيسبوك وغيرهما والقيود التي تمادت في فرضها القوة والرقابة والطاعة لجهات حكومية أمريكية وبريطانية.

وعكف دورسي خلال الأشهر الماضية، على تطوير التطبيق المدعوم بالبروتوكول الاجتماعي مفتوح المصدر الذي ابتكره بنفسه، يُعرف هذا البروتوكول باسم بروتوكول النقل الموثوق، أو “بروتوكول AT” كاختصار. يعتبر بروتوكول الـ AT هو المشروع الرئيسي لشركة “بلو سكاي” Bluesky ، بينما تطبيق Bluesky يوضح كيفية عمل بروتوكول AT بشكل عملي على أجهزة الموبايل والكمبيوتر اللوحي. مثل بروتوكول ActivityPub الذي يقوم بتشغيل موقع Mastodon ، يتيح لك AT إنشاء شبكة اجتماعية متحدة ولامركزية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...