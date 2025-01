شركة لمؤسس تويتر ستطلق أجهزة محفظة لعملة بيتكوين

وذكر التقرير أن شركة المدفوعات الرقمية سكوير، التي أسسها جاك دورسي مؤسس تويتر، ستنتج أجهزة محفظة لعملة بيتكوين بحسب تأكيد الشركة عبر تويتر يوم الخميس بعد تحذير في الكونغرس من زيادة مخاطر يواجهها المستخدمين والأسواق المالية من سوق العملات المشفرة.

ولم تقدم سكوير تفاصيل كثيرة سوى أن جهاز المحفظة سيكون مكرسا لعملة بيتكوين وستترافق مع خدمة من الشركة.

ويلفت التقرير إلى أن قيمة سوق العملات المشفرة وصلت إلى تريليوني دولار في أبريل إلا أن الإشراف الأمريكي على هذه السوق لا تظل غامضة رغم وصول عدد العملات المشفرة المختلفة إلى أكثر من ألف عملة.

وتتزايد حوادث الاحتيالات والاختراقات التي يجري فيها الاستيلاء على محفظات العملات المشفرة التي تديرها منصات التداول مقارنة مع المحفظات التي يتم تخزيتها في أجهزة لا تتصل بالإنترنت إلا لدى الحاجة للتداول بما فيها.

وتتولى منصات التداول عادة إدارة المحفظة وحفظ المفتاح الخاص (private keys) لديها نيابة عن صاحبه، ويتيح المفتاح الخاص السيطرة على الحساب والرصيد فيه في حال تسربه أو تعرض التطبيق الخاص به في الهاتف الجوال للاختراق.

We have decided to build a hardware wallet and service to make bitcoin custody more mainstream. We’ll continue to ask and answer questions in the open. This community’s response to our thread about this project has been awesome – encouraging, generous, collaborative, & inspiring. https://t.co/CHf9hAmKnn

— Jesse Dorogusker (@JesseDorogusker) July 8, 2021