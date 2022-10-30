سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسبرمجيات

مؤسس تويتر الشريك سينافس تويتر بمنصة اجتماعية باسم بلو سكاي بتقنية الويب 3

سامر باطر by سامر باطر

أعلن جاك دورسي مؤسس تويتر ورئيسه التنفيذي السابق، أنه سيطلق تطبيقاً جديداً ببروتوكول موزع يسمى “بلو سكاي –Bluesky” يسيطر فيه المستخدمين أنفسهم بالمزايا والخوارزميات. وأشار حساب الشركة على تويتر منذ أيام انه جرى اطلاق اصدار تجريبي لتطوير هذه المنصة واختبارها. وقال دورسي إن تطوير المنصة يعتمد على تطوير بروتوكول موزع مما يستدعي تعاونا وثيقا بين كل الأطراف الضالعة بعملية التطوير.

ويستدعي البروتوكول الموزع المعتمد في بلو سكاي على استضافته بواسطة العديد من المواقع بدلاً من موقع واحد فقط، وينافس أي شركة تحاول امتلاك المحاور الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي أو بيانات الأشخاص الذين يستخدمونها .

وكانت شركة تويتر قد اسست بلو سكاي من أجل المساعدة في إنشاء مفهوم لامركزي مشابه لمنصة الوسائط الاجتماعية المهيمنة في عام 2019. وفي مايو 2022 ، ترك دورسي مجلس إدارة تويتر، وكان قد تخلى في نوفمبر 2021 ، عن منصبه كرئيس تنفيذي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...