لماذا يعرقل ليفربول صفقة انتقال محمد صلاح إلى السعودية؟

كشفت تقارير صحافية إنكليزية أن نادي ليفربول لكرة القدم يقف حجر عثرة في طريق انتقال نجم الفريق وهدافه محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي على أكثر من صعيد، ما يصعب انجاز الصفقة التاريخية التي ستحول النجم المصري الأغلى على الإطلاق.

وكشفت صحيفة “صن” عن عرض خرافي من قبل الاتحاد لضم محمد صلاح، وقالت إن العقد ستكون مدته 5 سنوات مقابل ما يقارب 100 مليون جنيه استرليني سنوياً، وتذاكر طيران غير محدودة لعائلته وعرض ليصبح النجم المصري سفيراً للسياحة والاستثمارات في المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة إن الصفقة لو تمت فإن صلاح سينال أموالاً أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر السعودي مقابل 400 مليون يورو لمدة سنتين، ليصبح النجم المصري عندها أغلى لاعب في التاريخ.

فيما تناقل مرتادوا وسائل التواصل الاجتماعي لائحة من الامتيازات التي سينالها صلاح تفوق تلك التي روج لها اثناء تعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار.

ومن ضمن الصفقة التي يعرضها الاتحاد على ليفربول وفقاً لما يروج:

100 مليون يورو لنادي ليفربول

2 مليون يورو راتب أسبوعي لصلاح

قصر خاص للاقامة في مدينة جدة

طائرة خاصة لتلبية تنقلات اللاعب وعائلته

يحصل النجم المصري على 100 الف ريال على كل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي

نسبة مئوية من مبيعات قمصان النادي الخاصة به

3 سيارات فاخرة لخدمته مع عائلته

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن ليفربول ثابت على موقفه بعدم التخلي عن نجمه محمد صلاح مؤكدة أن الأخير ليس للبيع أقله هذا الصيف، على الرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع المصري في صفقة باهظة.

وأشارت الصحيفة أن النادي الإنكليزي وضع محمد صلاح في مواجهة مع الجماهير لاظهار أنه هو من يريد الرحيل طمعاً بالأموال التي سيتحصل عليها من صفقة الانتقال إلى الاتحاد.

واعتبرت “ديلي ميل” أن صلاح سيشوه سمعته في استاد أنفيلد أمام الجماهير التي تغنت باسمه في السنوات الماضية، في حال طلبه الرحيل، وأكدت أن الطريقة الوحيدة لانتقال صلاح هي أن يعطي اللاعب نفسه ووكيله رامي عباس وليفربول الضوء الأخضر للرحيل، وهو ما لم يحدث بعد.

وكانت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية قالت إن محمد صلاح هداف منح موافقته على الانتقال إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي وإن حسم الصفقة يتوقف على الاتفاق مع ليفربول.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما عام 2017، وقاد الفريق للفوز بعدة ألقاب أبرزها تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في الحقبة الجديدة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وسجل صلاح 187 هدفا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين موسمي 2017-2018 و2021-2022.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2025، بعدما مدد تعاقده الصيف الماضي مقابل أكثر من 400 ألف دولار أسبوعيا، ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي الإنكليزي.