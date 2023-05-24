لماذا سجد رونالدو بعد تسجيل هدف الفوز مع النصر؟

أشعل أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه النصر في مرمى الشباب ضمن المرحلة 28 من الدوري السعودي.

ولم يكن الهدف بحد ذاته السبب، أو الريمونتادا التي فعلها النصر بعدما كان متأخراً 0-2، ليفوز 3-2، أو اداء رونالدو خلال المباراة. بل كان كيفية الاحتفال، إذ قام بالسجود بين زملائه الذي احتفلوا معه بالهدف.

جاء هدف رونالدو في الدقيقة 59 بعد تسديدة قوية من على مشارف منطقة جزاء فريق الشباب بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2.

واحتفل لاعبو واحتياطيو النصر بالهدف الثالث لفريقهم وبرونالدو الذي انحنى وسجد ثم قام بحركة الاحتفال الشهيرة له وصرخة “Si” كما في كل مرة بعد مطالبة من جماهير الفريق.

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فرحة كرستيانو رونالدو بالهدف الثالث

والسجود لله شكرًا ??



الله يهدي قلبه للاسلام

فرحة كبيرة #النصر_الشباب pic.twitter.com/1Nxqp4RAsn — علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 23, 2023

ومع انتشار مقطع الفيديو كثرت التعليقات المتسائلة حول السبب الذي دفع “بالدون” للسجود وحول ما إذا كان لوجوده في المملكة العربية السعودية علاقة بالموضوع، وعن الرسالة التي يريد ايصالها من خلال هذه الحركة، لاسيما بعد التقارير الصحفية التي نشرت عن نيته بمغادرة الفريق وفسخ تعاقده مع النصر من جانب واحد.

في المقابل رحب البعض بالحركة معتبراً أنها تلقائية وبدون أي غايات لأن السجود موجود في جميع الديانات.