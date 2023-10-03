كل ما تريد معرفته عن موسم الرياض 2023.. موعد الانطلاق والفعاليات

بعدما تمكن من حجز مكان قوي في خارطة الترفيه العالمية والعربية، بات ملايين الزوّار في انتظار انطلاق موسم الرياض 2023، والذي تشير كل التوقعات إلى نجاحه قبل أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أنّ بلاده تتوقّع أن تجتذب النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023 ما بين 10 إلى 12 مليون زائر.

وقال بشأن هذه النسخة: “حقّقنا 40% من مستهدف عوائد موسم الرياض 2023 عن طريق الرعايات وبعض الصفقات الكبيرة، وذلك قبل أن يبدأ الموسم”.

وقامت الهيئة العامة في المملكة العربية السعودية بتوفير تطبيق على جوال حتى يتمكن كافة الزائرين للمهرجان من الحجز ومعرفة كافة الاستفسارات ومن أهم الأحداث المنتظرة التي سوف تحدث في هذا اليوم.

ما هو موسم الرياض 2023؟

موسم الرياض هو مهرجان سنوي بدأ عام 2019 كجزء من مواسم السعودية الترفيهية، وهو الأضخم من نوعه في المنطقة، وتستمر فعالياته عادة لمدة 3 أشهر وأحياناً تتجاوز هذه المدة.

يقدّم الموسم ما يناسب جميع الأذواق والأعمار، سواء من محبي الموسيقى أو الثقافة أو الفنون، أو من هواة الألعاب التي تحطّم جميع الأرقام القياسية، والمطاعم والكافيهات الجديدة، أو قضاء يوم عائلي رائع.

يستضيف موسم الرياض أيضاً مجموعة كبيرة من الحفلات الفنية التي يحييها كوكبة من أهم الفنانين المحليين والعالميين، إلى جانب المسرحيات والعروض الترفيهية والنشاطات العائلية والألعاب وعروض التسوق والكثير من التجارب الحصرية.

متى موعد بداية موسم الرياض 2023؟

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن موسم الرياض 2023 سوف يكون ينطلق في 20 أكتوبر.

وسيشهد موسم الرياض العديد من التواريخ المهمة، خاصة الإجازات المدرسية وإجازة رأس السنة الميلادية وغيرها.

إطلاق فيديو موسم الرياض بهويته الجديدة 2023

تجارب وفعاليات ترفيهية عالمية للحظات استثنائية#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/1hyRhq4wKF — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) September 16, 2023

ما هي فعاليات موسم الرياض 2023؟

سوف تقام في البوليفارد بمدينة الرياض في يوم 20 أكتوبر 2023 احتفالية الافتتاح الكبيرة، لموسم الرياض بالإضافة إلى حفلة دولية عظيمة.

خلال موسم الرياض 2023 سيتم افتتاح شارع مدينة الرياض بداية من 1 نوفمبر 2023.

وسوف يقام في الفترة من 10 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2023 سيرك دو سوليه وميسي 10.

وفي يوم 22 من أكتوبر 2023 سوف يقام المهرجان الترفيهي RUSH للألعاب الإلكترونية الذي ينتظره كافة الزائرين.

ومن بداية يوم 25 أكتوبر إلى يوم 1 ديسمبر 2023 سوف تقام تجرِبة مسامير.

بالإضافة إلى ساحة السلام المسرحية التي سوف يشارك فيها العديد من الفنانين الذين يحظون بشعبية وإعجاب عظيم من المعجبين مثل الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي في الفترة من 1 نوفمبر إلى 5 نوفمبر.

أشرس رجل على وجه الأرض

لبّى القائمون على موسم الرياض 2023 حلم الملايين من عشاق الملاكمة والفنون القتالية، وذلك بالإعلان رسمياً عن تنظيم نزال يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية.

النزال الذي يقام تحت شعار ” أشرس رجل على وجه الأرض” يجمع الثنائي تايسون فيوري وفرانسيس أ،جانو، وذلك في 28 أكتوبر المقبل.

ويترقب جمهور الملاكمة هذه المواجهة التاريخية لمعرفة من هو أشرس رجل على وجه الأرض وفقاً للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.

نزال الملاكمة العالمي المُرتقب 🥊🔥

FURY vs. NGANNOU

28 أكتوبر 🗓️#BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/OYg7Ibkoky — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 2, 2023

ما أهم الأحداث التي ستقام في موسم الرياض 2023؟

مباراة ملاكمة بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو.

حفلات غنائية لفنانين عالميين مثل جاستين بيبر وديانا حداد.

عروض مسرحية وكوميدية لفنانين عرب وعالميين.

فعاليات رياضية مثل سباق الفورمولا 1.

معارض ومهرجانات ثقافية مثل مهرجان الرياض للكوميديا.

تجارب طعام ومأكولات متنوعة مثل مهرجان الرياض للطعام.

كيفية حجز تذاكر موسم الرياض 2023

هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها حتى يتم حجز التذاكر وحضور فعاليات موسم الرياض 2023 وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لموسم ومهرجان الرياض.

تسجيل حساب جديد في المنصة.

إدخال البريد الإلكتروني الشخصي وتأكيده.

تسجيل كلمة المرور وتأكيدها مرتين.

كتابة الاسم الشخصي بالكامل ويجب أن يكون رباعيا.

تسجيل تاريخ الميلاد.

تحديد الجنس.

تدوين محل السكن الشخصي بالتفصيل.

كتابة رقم الجوال الشخصي حتى يتم التواصل معك بسهولة.