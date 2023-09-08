موسم الرياض 2023 سيجذب 12 مليون زائر وسائح

توقع رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ أن يجذب موسم الرياض هذا العام ما بين 10 إلى 12 مليون زائر، ومليون سائح.

وقال بأن موسم الرياض 2023 حقق 40 بالمائة من عوائده المستهدفة قبل انطلاق فعالياته، و أن النسخة الرابعة منه ستفاجىء العالم”.



وأوضح رئيس هيئة الترفيه في تصريحاته لـ”اقتصاد الشرق”، أن ذلك تم عن طريق عقود الرعاية وبعض الصفقات الكبيرة، و من المتوقع أن يجذب موسم الرياض هذا العام ما بين 10 إلى 12 مليون زائر، ومليون سائح.



وأضاف ” افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة في 28 أكتوبر، “سيكون تاريخي وسنفاجئ العالم”، بحسب آل الشيخ الذي أشار إلى أن المملكة الآن في المرتبة الـ 22 في موسوعة غينيس من حيث الترفيه.