وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي عن 83 عاماً

توفي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير روبرتو كافالي بعد صراع مع المرض بحسب وكالة إنسا الإخبارية

وذكرت الوكالة إن المصمّم توفي في منزله في فلورنسا التي ولد فيها بعد صراع طويل مع المرض. واشتهر كافالي بابتكاراته في عالم الموضة مع تصاميمه التي تعانق الطبيعة سواء كان ذلك بأزياء مستوحاة من جلد النمر والملابس الجلدية الموشجة بالأزهار، وحققت دار الأزياء كافالي شهرة عالمية واسعة.

كافالي من مواليد 1940، استفاد من مدينته التي كانت المركز الأول لصناعة الجلود في إيطاليا، وصعد نجم كافالي لأول مرة في السبعينات بعد أن لمع في تصميم أزياء نجوم مثل صوفيا لورين وبريجيت باردو، وحافظت تصاميمه على شعبيتها لدى جيل الشباب من المشاهير، من فتيات السبايس مثل فيكتوريا بيكهام وحتى كل من كيم كاردشيان إلى جينيفر لوبيز.

اشتهر كافالي بتصاميمه الساحرة وطبعاته ذات الألوان الزاهية والمتوهجة التي استوحيت من عوالم الطبيعة مثل النباتات والحيوانات الغريبة بلمسات فخامة طاغية.

محطات رئيسية

عام 1970، تم أطلاق علامة كافالي التجارية مع براءة اختراع لطريقة جديدة للطباعة على الجلود.

في عام 1972، افتتح كافالي أول متجر له في مدينة سان تروبيه الفرنسية.

شهد عام 1994 إطلاق الجينز المعالج بالرمل، ثم عمل في العام التالي مع ليكرا لابتكار الجينز المرن.

في عام 2002، افتتح كافالي أول مقهى له في فلورنسا، تلاه آخر في ميلانو، تم افتتاح مقهى Just Cavalli في Torre Branca، بالإضافة إلى متجر آخر في شارع Via della Spiga.

وفي عام 2019، أكمل حسين سجواني، رئيس شركة داماك العقارية، عملية الاستحواذ على مجموعة الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي.

Mr Armani pays tribute to Roberto Cavalli. pic.twitter.com/gTW4pP1T72 — Armani (@armani) April 12, 2024

امتلك كافالي يختًا فاخرًا اسمه فريدوم Freedom، وكان تصميمه مستوحى من فيلم باتمان.