داماك.. إنجاز 28% من مشروع كافالي تاور

أعلنت داماك العقارية عن تقدم أعمال البناء في مشروع كافالي تاور السكني، أول برج سكني يحمل اسم علامة تجارية عالمية في الإمارات العربية المتحدة، وجال محرر من أريبيان بزنس في الأعمال الجارية حاليا في البرج المكون من 71 طابقًا في دبي مارينا، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 28٪، وستبدأ أعمال التشطيبات في يونيو.

يُعد كافالي تاور ثمرة استحواذ داماك على علامة كافالي عام 2019، مما يجعلها من شركات التطوير العقارية الوحيدة التي تمتلك علامة تجارية فاخرة.

يتميّز البرج بثلاثة مخططات داخلية:

المستوى الفاخر: تصميم مستدام وصديق للبيئة.

تصميم مستدام وصديق للبيئة. مستوى الأعمال : تشطيب أنيق وعملي.

: تشطيب أنيق وعملي. المستوى الفائق: فخامة رفيعة مع إطلالات خلابة وأحواض سباحة إنفينيتي.

يضم كافالي تاور 436 وحدة بقيمة تطويرية تبلغ 2 مليار درهم إماراتي.

يوفر البرج وسائل راحة:

صالات ألعاب رياضية.

أحواض سباحة مع رشاشات مائية للأطفال.

بحيرة.

حوضي سباحة إنفينيتي مع إطلالات على نخلة جميرا.

سبا.

مطعم فاخر.

صالون تجميل.