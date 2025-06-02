سارة حمدان تطلق روايتها الأولى في دبي وسط إشادة عالمية وتصدر لقوائم المبيعات

نظّمت مؤسسة الإمارات للآداب أمس بالتعاون مع مؤسسة فِكر، أمسية مميزة للاحتفاء بإطلاق “ماذا سيقول الناس؟”؛ العمل الروائي للكاتبة والصحفية الحائزة على جوائز، سارة حمدان، وذلك في مؤسسة فِكْر بالسركال أفنيو.

وقد ضمّت الأمسية جلسة حوارية فكرية أدارتها أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، واستكملت بجلسة توقيع للرواية وحوار مفتوح مع الحضور من مثقفين وكتّاب وقيادات ثقافية.

واستقطبت الأمسية حضوراً نوعياً تمثّل في شخصيات من مؤسسات مرموقة مثل السركال أفنيو، فن جميل، هيئة الثقافة والفنون في دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة، وزارة الثقافة، مركز محمد بن راشد للفضاء، مجموعة صديقي القابضة، إلى جانب كوكبة من الكتّاب، الناشرين، وصنّاع الأدب في دولة الإمارات.

قالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: “هذه ليست لحظة عادية، بل هي نقطة فاصلة في تاريخ الأدب في دبي، وفي مسيرة الكاتبة سارة حمدان نفسها. من بداية الحلم إلى لحظة تحقيق نجاح عالمي وتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً، أثبتت سارة أن جمع المواهب بالفرص تثمر عن إنجازات استثنائية. هذه النجاحات ليست مجرد أرقام على قوائم المبيعات، بل هي دليل حي على قوة الدعم والإرشاد وعمق المجتمع الأدبي، وخاصة من خلال مبادرات مثل زمالة “الفصل الأول” التي نعتز بها كثيراً. نحن في مؤسسة الإمارات للآداب نؤمن بأهمية دعم ورفد الأصوات المحلية وإيصالها للعالم، ونفخر بأننا كنا جزءاً من رحلة سارة منذ أول كلماتها وحتى وصولها إلى جمهور القرّاء من حول العالم. قصتها ليست مجرد إنجاز شخصي، بل مصدر إلهام لكل كاتب واعد، فالعالم ينتظر أن يسمع صوتنا وأفكارنا، وحان الوقت لنروي حكاياتنا بأصواتنا”.

وقالت دبي أبو الهول، مؤسِسة معهد فِكْر: “نفخر في معهد فِكْر باستضافة الحفل الرسمي لإطلاق رواية سارة حمدان إقليمياً، ويسعدنا أن نكون منصة تحتفي بالأدب العربي المعاصر وتدعم الأصوات المبدعة في رحلتها نحو العالمية. إن القصص التي نرويها اليوم هي التي ترسم ملامح مشهدنا الثقافي والفكري، وتفتح أمام العالم نافذة على عمق تجربتنا الإنسانية.”

صرّحت هند صدّيقي، رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة صدّيقي القابضة: “ما تحقّق من تفاعل واسع مع رواية سارة على الساحة العالمية يبعث على الفخر، ونتطلّع بشغف لرؤية الجمهور المحلي يتفاعل مع هذا العمل الذي يعكس موهبة سارة الاستثنائية وصدقها في السرد. هذه اللحظة تمثّل محطة فارقة، لا في مسيرتها فحسب، بل في مسيرة الزمالة التي نفتخر بها، والتي أثبتت قدرتها على احتضان الكتّاب وصقل أصواتهم. نهنئ سارة من القلب، وسنظل إلى جانبها في هذه الرحلة التي بدأت بخطوة وها هي اليوم تتّسع آفاقها نحو العالمية.”

تحتل رواية «ماذا سيقول الناس؟» حالياً المرتبة الأولى في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً على موقع أمازون الإمارات، ضمن فئة الأدب الفكاهي، وقد لاقت صدى واسعاً على المستوى العالمي بفضل سردها المؤثر والمليء بالفكاهة والواقعية التي تلامس قلوب القرّاء. كما حظيت الرواية بتغطية إعلامية لافتة إذ اختارتها جريدة “نيويورك تايمز” ضمن قائمتها لأبرز إصدارات شهر مايو. كما وصفت مجلة بابليشرز ويكلي الرواية بأنها “ستبقى عالقة في أذهان القرّاء”. أما الكوميديان الفلسطيني الأمريكي، مو عامر، فعبّر عن الرواية قائلاً: “رائعة… قصة آنية وخالدة في آنٍ معاً”. وقد شهدت الرواية انطلاقتها العالمية خلال حفل إطلاق رقمي نظّمه متجر “هارفارد” للكتب يوم 19 مايو 2025، إذ نُفدت كافة التذاكر المخصصة للحدث. الرواية متوفرة حالياً في دولة الإمارات عبر متجر “أمازون”، وفي متجر المجرودي للكتب وغيرها من نقاط البيع حول الدولة.

وبمناسبة حفل إطلاق كتابها، قالت الكاتبة سارة حمدان: “يشرفني أن أقدم رواية تسلط الضوء على شخصيات نسائية عربية قوية وملهمة. الدعم الكبير الذي حظيت به من القرّاء حول العالم يؤكد أن القصص الصادقة والعاطفية تلامس القلوب أينما كانت. هذا الإنجاز ليس شخصياً فحسب، بل هو ثمرة جهود جماعية ودعم متواصل خلال زمالة الإمارات للآداب وصدّيقي للكتّاب وتجسيداً لحلمي الذي وُلد ونما هنا في دبي، المدينة التي احتضنت رحلتي الأدبية منذ بداياتها”.

سارة حمدان هي إحدى زملاء “الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصدّيقي للكتّاب”، وهي تقيم في دبي وتُعرف بأعمالها المنشورة في “نيويورك تايمز” و”فوربس” و”كوندي ناست ترافيلر”. بعد إعلان انضمامها للزمالة في فبراير 2022، وقّعت خلال عام واحد مع وكالتين أدبيتين عالميتين، وتمكنت من الحصول على صفقة نشر كبرى من دار “هولت” الأمريكية تشمل كتابين، بعد منافسة قوية بين عدة دور نشر. وتستعد حمدان لجولة ترويجية في الولايات المتحدة خلال خريف 2025.

توفر زمالة “الفصل الأول”، بدعم من مجموعة صديقي القابضة، منصة شاملة للكتاب المتأهلين من دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تشمل الزمالة إرشاداً وتوجيهاً خاصاً مع كتّاب عالميين، وورش عمل متخصصة تصل إلى 40 ساعة، ولقاءات مع وكلاء وناشرين من حول العالم، إضافة إلى فرصة الالتحاق ببرامج تدريبية من مؤسسات مرموقة مثل مركز “جوثام” للكتاب في نيويورك.

يُفتَح باب التقديم للنسخة الخامسة من الزمالة في سبتمبر من العام الجاري.