سبل الاستثمار والمواهب الإماراتية في مهرجان الإمارات للآداب 2023

يقدم المهرجان بالتعاون مع د. سليمان الكعبي ورشة خاصة تستكشف طرق الاستثمار في المجال الافتراضي لتحقيق أرباح مالية أو علمية أو فنية إبداعية أو حتى وظيفية. تُقام هذه الجلسات وغيرها الكثير في مكتبة محمد بن راشد ضمن فعاليات المهرجان، في الفترة بين 1 و6 فبراير 2023.

ويستعد مهرجان طيران الإمارات للآداب، المقرر إقامته في الفترة بين 1 و6 فبراير 2023 بفندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد، لاستضافة كوكبة من أبرز الكتّاب والمبدعين الإماراتيين إضافة إلى المواهـــب الإماراتية الصاعدة ضمن مجموعة مختلفة من الجلسات والفعاليات ضمن محور “بالإماراتي” الذي ترعاه هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”. ويغطي المحور مواضيع شتى مثل مستجدات قطاع النشر وصناعة الكتب، والثقافة والتراث الشعبي، والأدب، والاستدامة، والمزيد. كما تقام الجلسات باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في برنامج دورة المهرجان لعام 2023 هي سمو الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد المر، وسعادة عمر سيف غباش، ود. رفيعة غباش، وميسون صقر القاسمي، ود. حبيب العطار، ود. رجاء القرق، والرائد علي السويدي، وعلي آل سلوم، ونجوم الغانم والمزيد.

أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في “دبي للثقافة” على ضرورة الاهتمام بالمواهب المحلية، معتبراً بأنها تمثل إضافة مهمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب الذي تحول إلى منصة عالمية مهمة تفتح آفاقاً واسعة أمام المواهب الثقافية المحلية للتعبير عن آرائها وإبداعاتها. وقال: “تحرص هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” على دعم مسيرة المواهب الإماراتية في مختلف مجالات الثقافة والفنون، حيث يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتمكين المواهب المحلية وخلق بيئة إبداعية حاضنة لها “. وعبر بن خرباش عن سعادته بالتعاون البناء بين “دبي للثقافة” و”طيران الإمارات للآداب”. وقال: “تحظى هذه الشراكة بتقدير كبير , وتصب في إطار حرص “دبي للثقافة” على دعم الفعاليات الثقافية البارزة في إمارة دبي”، مؤكداً على أن تشجيع الإبداع والابتكار ودعم المواهب المحلية وعرضها أمام جمهور إقليمي وعالمي، يتصدر أولويات الهيئة الساعية إلى تحقيق رؤيتها بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ومن جهتها، أعربت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن تقديرها لجهود المهرجان و”دبي للثقافة” المشتركة قائلةً: “يشكّل الإبداع اليوم الثروة القومية الأهم لدى أي دولة، وتزخر المنطقة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص بالعديد من المواهب التي آن للعالم أن يستكشفها وأن يستمتع بالطاقة الإبداعية التي تنبض بها دولتنا. يفخر المهرجان، في كل دورة، بتقديم منصة تجمع المبدعين الإماراتيين من شتى المجالات مع نظرائهم من حول العالم لتبادل الخبرات ووجهات النظر الاجتماعية والثقافية مع جماهير متعطشة لهذا النوع من التجربة الأدبية والإبداعية المتميزة”.

شهدت الدولة افتتاح الصرح الأدبي الأكبر، مكتبة محمد بن راشد، والذي يشكل حالياً منارة ثقافية للدولة والمنطقة العربية ككل. وفي جلسة مميزة، يقدم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، تفاصيل رحلة التحضير المميزة لافتتاح المكتبة وما تشمله من حرص فريق العمل على تخطي التحديات، خاصة في فترة انتشار جائحة “كوفيد-19″، سعياً لأن ترتقي المكتبة بالمشهد الثقافي لإمارة دبي على المستوى الإقليمي والعالمي.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال الميتافيرس؛ إذ تعزز الابتكار والمساهمة الاقتصادية فيها. يقدم المهرجان بالتعاون مع د. سليمان الكعبي ورشة خاصة تستكشف طرق الاستثمار في المجال الافتراضي لتحقيق أرباح مالية أو علمية أو فنية إبداعية أو حتى وظيفية. تُقام هذه الجلسات وغيرها الكثير في مكتبة محمد بن راشد ضمن فعاليات المهرجان، في الفترة بين 1 و6 فبراير 2023.

بينما يستضيف فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي العديد من الفعاليات ومن أهمها، حديث د. رفيعة غباش، أول طبيبة نفسية إماراتية ومؤسِس “متحف المرأة”، عن تجربتها في توثيق السيرة الذاتية، إذ وثقت الدكتورة سيرة جدها ووالدتها ثم أخاها حسين غباش ببراعة حتى أصبح عملها مرجعاً للدارسين والباحثين.

وتسلط الكاتبة والشاعرة ميسون صقر القاسمي، أول كاتبة إماراتية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب، الضوء على تفاصيل رحلتها الأدبية، بدايةً من قراءة المخطوطات النادرة، وطقوسها الخاصة في رسم شخصيات قريبة إلى الواقع وصولاً إلى تحديات الرحلة نحو الذات في جلسة بعنوان “بوصلة السرد – عين على القصة”. وفي حوار مفعم بالشغف، تستكشف ريم الكمالي، أول كاتبة إماراتية تأهلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2022، مع الكاتبتين بوني غارموس وجيتانجالي شري، ملامح وصعوبات الرحلة الإبداعية التي تخوضها النساء. كما يستضيف المهرجان فقرة “اسأل هالة” الشهيرة والتي تستعرض فيها المتحدثة ورائدة وسائل التواصل الاجتماعي، هالة كاظم، بالتعاون مع أصدقائها، أنماط الأصدقاء وعلاقات الصداقة وتأثيرها على حياة الإنسان.

وعلى أنغام آلة العود، يقدم كل من أحمد عيسى العسم، الذي قيل عنه أنه فارس الكلمة وشاعر الشعراء، مع مخرجة الشعر التشكيلية نجوم الغانم، وحسن النجار ومريم الزرعوني ونجاة الظاهري، مقتطفات من أبيات أشعارهم التي أسرت قلوب محبي الشعر والكلمة على مدى السنوات في “ليلة الشعر العربي على أنغام العود”.

وللمرة الأولى على الإطلاق، يستضيف المهرجان مسابقة خاصة، يتسابق فيها زوجان من الكتّاب، د. واسيني الأعرج وزوجته د. زينب الأعوج، مقابل زوجين من الشعراء، الشاعر إبراهيم الهاشمي وزوجته الشاعرة سوسن الدهنيم، في الكشف عما يجمعهم في عالم من الكلمات والكتب والخيال والطقوس التي نتعرّف عليها للمرة الأولى.

وفي جلسة حافلة بالإثارة، يستكمل الكاتبان المتخصصان في أدب الجريمة والكتابة البوليسية، نهى داود وإبراهيم المرزرقي، سيناريوهات أكثر من جريمة حيث سيتاح للجمهور ربط ملابسات الجريمة، العثور على سلاح الجريمة والتحقيق مع المشتبه بهم مع الكتّاب في سبيل الكشف عن المجرم.

يحرص مهرجان الإمارات للآداب على تقديم برنامج متكامل يناسب كافة شرائح الجمهور، إذ تقدم الكاتبة ريم القرق في جلسة “اليربوع الصغير” قصتها عن يوميات طفل في زمن الحياة الافتراضية وتتوفر قراءة خاصة بلغة برايل لأصدقائنا من أصحاب الهمم من المكفوفين. وفي جلسة أخرى تفاعلية، يمكن لجمهور المهرجان من الصغار التعرف على شجرة السدرة مع ريم القرق ويتذوقوا ثمارها وعسلها ويلمسوا أوراقها ويكتشفوا فوائدها الكثيرة. كما ستقرأ الكاتبة ريم القصة المترجمة إلى اللغة الإيطالية بحضور أطفال ويافعين من الجالية الإيطالية.

يزداد إقبال الناس على الكتب بمختلف أنواعها، ولا سيما الكتب الصامتة والمصورة. وفي جلسة “عندما تتحدث الصورة”، يجتمع المخرج ومؤلف الكوميكس الشهير “هيكل وبنداوي”، وإبراهيم وهيب اللامي، مع كاتبة أدب الطفل وصاحبة قصة “الأرنب نبهان” الصامتة، ماريا دعدوش، ومصمم أغلفة الكتب لعدد من دور النشر العربية، ياسين السويح، ليناقشوا الكتاب ما بين الكلمة والصورة. وعن تجربة تحويل العمل الكتابي إلى عمل سينمائي أو متلفز وعن تحويل النصوص إلى فن الانيميشن في دولة الإمارات، تتحدث كل من نورة النومان، مؤلفة رواية “أجوان”، أفضل الأعمال العربية للناشئة، والمسلسل العربي الأول للخيال العلمي، والأديبة والمخرجة الإماراتية، نجوم الغانم، الحاصلة على العديد من الجوائز، وسارة كلداري، مؤلفة كتب الخيال العلمي الأكثر مبيعاً على منصة أمازون، عن تجربتهن في كتابة نمط أدبي مختلف.

كما يقدم العديد من المتحدثين البارزين عدداً من الجلسات باللغة الإنجليزية مثل حديث سمو الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم مع جوليا ويلر حول كتابها “عبر عيني” والذي تقدم فيه صورة مقربة عن شخصية الراحل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي تتسم بالمرح واللطف والدفء. وفي جلسة ملهمة تناقش جانب مهم من جوانب الحياة الإنسانية، يتناول كل من سعادة عمر سيف غباش، وعصمت المحمصاني وألكسندر توماس المعاني الروحية في سياق الحياة اليومية وأهمية رفدها بالتبصر والحكمة والرحمة الإلهية، وكيفية العناية بمحبة الناس والتعاطف مع النفس ومع الآخرين. كما يجتمع كل من د. رجاء القرق، وآن هيات وبيوش باندي ليقدموا خلاصة تجربتهم في عالم إدارة الأعمال؛ وأهم النصائح والإرشادات حول المهارات التي يحتاج قادة الأعمال التحلي بها للنجاح في المستقبل.

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