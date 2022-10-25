قدام، هوية بصرية موحدة لمشجعي الأخضر

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد “قدام” الهوية البصرية الموحدة لجماهير المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المُقرر اقامتها في قطر، بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وتخصص “قدام” للمشجعين الذين سيؤازرون “الأخضر” في مهمته في المونديال حيث يلعب في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

#قدام يالأخضر ⚽ ??

حمّلوا دليل تطبيقات هوية "قدام" لدعم الصقور الخضر في رحلتنا لكأس العالم 2022 من الرابط https://t.co/bHIkoyirhA pic.twitter.com/87152aIax4 — مجلس جمهور المنتخب السعودي ? (@SaudiNTFans) October 23, 2022

وكلمة “قدام” وفق اللهجة السعودية المحكية تعني عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة.

كما أتاح الاتحاد السعودي لكرة القدم تحميل الهوية البصرية الموحدة للجماهير السعودية ومحبي الأخضر، من خلال حسابات مجلس جمهور المنتخب السعودي في منصات التواصل الاجتماعي، عن طريق الرابط.

مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

يضرب المنتخب السعودي موعداً مع نظيره الأرجنتيني ونجمه الأسطوري ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، في أول نزالاته ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وسيلعب الأخضر خلال دور المجموعات مباراتين على استاد لوسيل الاولى أمام الأرجنتين في 22 تشرين الثاني/نوفمبر والثانية أمام المكسيك في 30 منه، فيما سيلاقي بولندا على استاد المدينة التعليمية يوم 26 من الشهر نفسه.

وتعد مشاركة المنتخب السعودي في بمونديال قطر، هي السادسة في تاريخه ضمن البطولة العالمية بعد 5 مرات سابقة في الأعوام 1994، 1998، 2002، 2006، و2018.

وخاض الأخضر خلال مشاركاته السابقة 16 مباراة حقق فيها 3 انتصارات وتعادلين و11 خسارة. وسجل 11 هدفاً وتلقى مرماه 39 هدفاً.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويقود الأخضر المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

واتخذ المنتخب السعودي شاطئ سيلين مقرًا لإقامته خلال مونديال قطر 2022، وهو الشاطئ الذي يتبع منتجع مروب، ويقع على بعد 30 دقيقة فقط من العاصمة القطرية الدوحة.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – المملكة العربية السعودية – المكسيك – بولندا

المباراة اليوم التوقيت الملعب السعودية – الأرجنتين 22/11/2022 13:00 لوسيل بولندا – السعودية 26/11/2022 16:00 المدينة التعليمية السعودية – المكسيك 30/11/2022 22:00 لوسيل

المباريات بتوقيت مكة المكرمة

جدول ترتيب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط الأرجنتين السعودية المكسيك بولندا