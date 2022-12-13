مباراة المغرب وفرنسا: هذه هي القيمة السوقية لأبرز نجوم منتخب المغرب بكأس العالم

اتجهت أنظار الأندية الأوروبية إلى منتخب المغرب لكرة القدم بعد تألقه الكبير في كأس العالم المقامة في قطر، وتقدمه لملاقاة فرنسا في الدور قبل النهائي.

يضم الفريق الملقب بأسود الأطلس لاعبين يتمتعون بشهرة كبيرة في الدوريات الأوروبية منهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وحكيم زياش لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وكذلك يوسف النصيري مهاجم أشبيلية الإسباني.

لكن الأضواء تتسلط حاليا على لاعبين آخرين أقل شهرة لمعوا على الملاعب القطرية منهم عز الدين أوناحي، وسفيان أمرابط، وسفيان بوفال، وسليم أملاح.

تحدثت تقارير عن اهتمام برشلونة الإسباني بضم أوناحي، واهتمام ليفربول وتوتنهام وإشبيلية بضم أمرابط. كذلك ذكرت تقارير أن أندية نابولي ولاتسيو وسبورتنج ونوتنجهام فورست تدرس ضم وليد أشديرة.

عز الدين أوناحي: أحد الركائز الأساسية في خط وسط منتخب المغرب وناديه أنجيه الفرنسي. وذكرت صحيفة “ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة الإسباني مهتم بضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ياسين بونو: حارس مرمى إشبيلية الإسباني. قضى معظم مسيرته الرياضية في إسبانيا بأكثر من مئة مباراة في صفوف جيرونا وإشبيلية كما لعب 56 لسرقسطة وجيرونا بدوري الدرجة الثانية.

يوسف النصيري: قضى معظم مسيرته في الدوري الإسباني وشارك في 150 مباراة وسجل أكثر من 40 هدفا بفرق ليجانيس وملقة وإشبيلية الذي يلعب في صفوفه حاليا، وهو صاحب “قفزة التأهل” التي سجل منها هدف المغرب في مرمى البرتغال بدور الثمانية.

سفيان بوفال: يلعب في صفوف أنجيه الفرنسي و انضم في السابق لفرق ليل الفرنسي، وساوثهامبتون الإنجليزي وسيلتا فيجو الإسباني.

رومان سايس: قائد المنتخب المغربي ومدافع نادي بشيكطاش التركي، ولعب في السابق في صفوف بلنسية الإسباني، وناديي لو هافر وكليرمو بالدرجة الثانية الفرنسي وأنجيه المنافس في الدرجة الأولى قبل أن ينتقل إلى وولفرهامبتون في 2016.

نايف أكرد: مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي وقد لعب في السابق لأندية الفتح الرباطي، وديجون وستاد رين الفرنسيين وهو أحد أعلى اللاعبين المغاربة من حيث القيمة السوقية.

نصير مزراوي: مدافع بايرن ميونيخ الألماني ولعب في السابق بقميص أياكس الهولندي وكان هو وحكيم زياش قد رفضا الانضمام للمنتخب خلال فترة المدرب وحيد خليلوجيتش الذي سبق المدرب الحالي وليد الركراكي.

سليم أملاح: ولد في بلجيكا ويلعب في ستاندرد ليج البلجيكي ولعب في السابق في صفوف اندرلخت.

سفيان أمرابط: ولد أمرابط في عام 1996، ويلعب في خط وسط نادي فيورنتينا الإيطالي، وذكرت تقارير أن ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين يفكران في ضمه.

وليد أشديرة. يلعب في باري المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، وقد طرد في مباراة البرتغال بدور الثمانية.

ترتيب أبرز لاعبي المنتخب المغربي من حيث القيمة السوقية وفقا لموقع ترانسفر ماركت:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان ) – 65 مليون يورو

نايف أكرد (وست هام يونايتد) – 25 مليون يورو

نصير مزراوي ( بايرن ميونيخ ) – 25 مليون يورو

حكيم زياش ( تشيلسي) – 17 مليون يورو

ياسين بونو ( إشبيلية) – 15 مليون يورو

يوسف النصيري ( إشبيلية) – 12 مليون يورو

سفيان إمرابط (فيورينتينا) – 12 مليون يورو

سفيان بوفال (انجيه ) – 8 ملايين يورو

رومان سايس (بشيكطاش) – 6.5 مليون يورو

سليم أملاح ( ستاندرج ليج ) – 4.5 مليون يورو

عز الدين أوناحي (انجيه ) – 3.5 مليون يورو