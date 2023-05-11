غوغل تطلق العنان لترسانة غير جاهزة تماما بالذكاء الاصطناعي في 180 بلدا

أصبح بارد، أداة غوغل للذكاء الاصطناعي https://bard.google.com، متاحا في 180 بلدا بما فيها معظم الدول العربية لكنه لا يدعم العربية ويأتي بالإنكليزية إلى جانب اللغتين الكورية واليابانية، فيما تخطط الشركة لتقديم دعم أفضل لحوالي 40 لغة في العالم قريبًا، فيما أطلقت الشركة مجموعة كبيرة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل فرتكس للتعليم العميق، وبالم 2، وغيرهما.

وكانت غوغل قد كشفت خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين، أنها تعمل على تحديث لمحرك بحث الذكاء الاصطناعي التابع لها Bard بعدد قليل من القدرات الجديدة مع تحسين العديد من الميزات الأخرى القادمة، مثل تصدير Gmail. وأطلقت الشركة نموذج لغوي منافس لتشات جي بي تي (GPT-4) وهو PaLM 2.

يأتي ذلك للرد على إخفاقات الشركة سابقا في فورة الذكاء الاصطناعي الحالية حيث تضاعفت قيمة أسهم إنفيديا Nvidia ، التي تصنع الرقائق اللازمة لتشغيل روبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي، هذا العام، فيما خسرت ألفابت ، الشركة الأم لشركة غوغل، 100 مليار دولار من القيمة السوقية في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام بعد أن تسبب روبوت الدردشة بارد الخاص بها في إرباك المستثمرين ، على الرغم من أن هذه الخسائر سرعان ما تقلصت لاحقا.

وتقول الشركة إنها كشفت في مؤتمرها عن أكثر من 100 منتج ترتبط معظمها بالذكاء الاصطناعي، وبرصد بسيط لبعض هذه تظهر أنها منتجات تجريبية بحالة بيتا ويلزمها الكثير من الذكاء لإنهاءها بصورة لائقة للاستخدام ثم لتسويقها.

لدى التوجه لبارد https://bard.google.com/ والاستفسار عن الطاقة الشمسية مثلا، تظهر النتيجة مع خيارات بالأسفل لتصديرها لرسالة بريد أو ملفات غوغل -دوكس.