فيلم هيفاء وهبي الجديد ممنوع من العرض

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية حكماً بمنع عرض فيلم “من رمسيس إلى باريس”، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي كان من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر، لحين حذف مشاهد من العمل.

وجاء الحكم في الدعوى المقامة من المحامي، ياسر قنطوش، بصفته وكيلاً عن الفنان الفرنسي، بي بي ناصري، في الدعوى التي حملت الرقم 18 لسنة 2023، التي طالب فيها بوقف عرض الفيلم لحين حذف مشاهده.

وقبلت المحكمة الدعوى وقضت بوقف نشر وعرض الفيلم الذي أنتجته شركة AKA للإنتاج الفني بجميع دور العرض، وعدم إصدار أية تصاريح للشركة أو الفيلم من أي من الجهات المعنية بإصدار التصاريح، مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتابعت الحيثيات أن الفنان الفرنسي قدم مستندات تضمنت رفضاً منه لعرض صورته في فيلم “من رمسيس إلى باريس”، وأنه لم يصرح بموافقته على عرض صورته في هذا الفيلم أو استغلالها في العروض الدعائية أو الإعلانات أو أي حملات ترويجية أخرى أو استخدام اسمه أو أي إشارة إليه في نطاق هذا الفيلم، ويطلب إزالة أي صور أو أي إشارات إليه في أي حملات ترويجية أخرى متداولة حالياً.

وطالعت المحكمة برومو الفيلم، وتبيّن أن الفنان الفرنسي هو المؤدي في المقطع المصور في الثانية 41.

وأوضحت حيثيات الحكم أن أحكام النقض قد استقرت على أن النص في المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أياً كانت الطريقة التي عملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها من دون إذن من التقطت له الصورة.

واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان من عملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.

وأعلن المحامي قنطوش في بيان أنه سيرسل صورة من هذا الحكم للرقابة العامة على المصنفات الفنية لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم، وذلك بعد حصوله على نسخة من الحكم القضائي بمنع عرض الفيلم.

و”من رمسيس إلى باريس” فيلم بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.