عملاق تأجير الطائرات السعودية تستعد لطرح سندات دولارية لأول مرة

(رويترز) – قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة أفيليس لتأجير الطائرات المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) تجري محادثات مع بنوك للتحضير لأول طرح لها من السندات.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لسرية المعلومات، أن الشركة ناقشت طرحاً مقوماً بالدولار مع جيه.بي مورجان وسيتي جروب.

وقال أحد المصدرين إن أفيليس قد تجمع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من إصدارها الأول من السندات، وذلك ضمن برنامج بقيمة ملياري دولار. وذكر المصدر أن السندات قد تطرح بحلول نهاية العام.

ولم ترد أفيليس على العديد من طلبات التعليق، في حين أحجم جيه.بي مورجان وسيتي عن التعقيب.

وكانت وكالتا موديز وفيتش منحتا أفيليس تصنيفات استثمارية في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما قال رئيس مجلس إدارتها فهد السيف إنه سيساعدها على الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية لتضع نفسها في طليعة شركات تأجير الطائرات بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتشمل الخطة توسع السعودية في مجال الطيران لدعم السياحة وتقليل الاعتماد على النفط، وتتضمن أيضاً إطلاق شركة طيران جديدة هي طيران الرياض.

وذكرت وكالة فيتش الشهر الماضي أن جهات الإصدار السعودية استحوذت في النصف الأول من 2025 على 18.9 بالمئة من إجمالي الديون الدولارية في الأسواق الناشئة والبالغة 250 مليار دولار، إذ جمعت الحكومة 5.5 مليار دولار من خلال الصكوك هذا الشهر، وباع صندوق الاستثمارات العامة سندات بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات تلقت طلبات كبيرة.

وتأسست أفيليس في 2022 في إطار مساعي صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة محلية عملاقة لتأجير الطائرات، ووافقت في 2023 على شراء ذراع تمويل الطيران التابعة لستاندرد تشارترد مقابل 3.6 مليار دولار.

وفي مايو/أيار 2025، قدمت أفيليس أول طلبية مباشرة لبوينج لشراء 20 طائرة من طراز 737-8 ماكس مع خيارات لشراء 10 طائرات أخرى، مما يضيف إلى محفظة تضم 200 طائرة مؤجرة إلى 48 شركة طيران حول العالم اعتبارا من مارس/آذار.

ويتزايد اتجاه صندوق الاستثمارات وشركات أخرى مرتبطة بالدولة إلى أسواق السندات المقومة بالدولار واليورو لسد فجوات التمويل واستدامة المشروعات السعودية العملاقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.