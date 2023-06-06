كم عدد الإجازات في العام الدراسي 1445 بالسعودية؟

أكدت وزارة التعليم السعودية أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني يشمل ثلاثة فصول دراسية و38 أسبوعاً دراسياً بواقع 180 يوماً دراسياً و60 يوماً من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي بالإضافة إلى 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024، بالإضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024، وينتهي بنهاية دوام يوم الإثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024.

وتأتي عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، وكذلك بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023.

ويشمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها أربع إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، فضلاً عن إجازة عيد الفطر.

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة، كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، يوم 30 مايو/أيار الماضي، على #التقويم_الدراسي للعام 1445هـ (2023 / 2024) وعلى القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.