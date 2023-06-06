السعودية، السماح للمدارس والمنشآت الأهلية والعالمية بتحديد بداية الفصول الدراسية

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات، يمنح مرونة التعديل وفق ضوابط محددة، كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

وبذلك تكون وزارة التعليم سمحت للمنشآت الأهلية والعالمية بتحديد بداية ونهاية الفصول الدراسية وتحديد الإجازات وفقا لضوابط عدة، منها ألاّ يقل مجموع الأيام الدراسية للعام الدراسي عن التقويم المعتمد مع إمكانية زيادتها، كما يمكن تقديم أو تأخير بدء العام الدراسي بما لا يتجاوز أسبوعين عن التقويم الدراسي المعتمد وإمكانية تنظيم الإجازات مع أهمية التزام المنشأة بالإجازات الواردة في التقويم الدراسي المعتمد وضمان استمرار الدراسة في المواعيد المحددة لتنفيذ الاختبارات الدولية والوطنية في حال كون المدرسة من العينة المستهدفة وتلتزم المنشأة الراغبة بتحديد بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات برفع خطة زمنية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من إعلان التقويم المعتمد على أن توضح الخطة بداية كل فصل دراسي ونهايته وما يتضمنه من إجازات وتعتمد من إدارة التعليم ومكتب التعليم العالمي ومن ثم تعلن المنشأة خطتها للمستفيدين قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين على الأقل.