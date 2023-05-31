أعلنت وزارة التعليم السعودية أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني يشمل ثلاثة فصول دراسية و38 أسبوعاً دراسياً بواقع 180 يوماً دراسياً و60 يوماً من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024.

التقويم الدراسي الجديد للعام 1445هـ يشتمل على 3 فصول دراسية و38 أسبوعاً دراسياً؛ بواقع 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.https://t.co/PwBjgawEbV#واس_عام pic.twitter.com/031efefbiX — واس العام (@SPAregions) May 31, 2023

وتأتي عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، وكذلك بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023.

ويشمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها أربع إجازاتٍ مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة، كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، أمس الثلاثاء، على #التقويم_الدراسي للعام 1445هـ (2023 / 2024) وعلى القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.