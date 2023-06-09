عيد الأضحى 2023، إليك مدة ومواعيد الإجازات في معظم الدول العربية

من المتوقع أن يصادف عيد الأضحى بين 10 و 12 ذي الحجة، أي بين الأربعاء 28 يونيو والجمعة 30 يونيو 2023، وتبقى شهر تفصلنا عن عطلة عيد الأضحى المبارك التي يترقبها الكثيرون للتخطيط لإجازة للسفر أوالسياحة أو حتى الراحة والاسترخاء.

ويتزامن عيد الأضحى هذه السنة مع بداية فصل الصيف وموسم الإجازات السنوية، مما يفسح المجال لدمج الاجازتين والحصول على إجازة أطول للاستمتاع بها.

وتعد فترة عيد الأضحى من الأوقات الذهبية للسياحة والسفر واكتشاف الأماكن الجديدة من أجل قضاء عطلة مميزة والتعرف على ثقافات وحضارات جديدة.

وتتغير الوجهات المقصودة للسفر وفقاً للكثير من المعطيات، من بينها سهولة الحصول على تأشيرة، وبعد المسافة والتكلفة المادية والغاية الأساسية من السفر.

ومن بين الوجهات الأكثر إقبالاً خلال فترة العيد للعرب من كافة الجنسيات، هناك مصر والأردن والمغرب وتايلاند وتركيا.

كذلك يفضل البعض البقاء في الدولة نفسها والقيام بالسياحة الداخلية واستكشاف مناطق لم يزرها من قبل.

كيفية تحديد موعد عيد الأضحى؟

ويترقب المسلمون حول العالم حلول العيد الذي يتم تحديد يومه الأول بناء على حركة القمر التي تحدد غرة شهر ذي الحجة.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 أيلول/سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

ويتم الاحتفال بهذا العيد تذكيراً بحكاية النبي إبراهيم عليه السلام ورؤية تضحيته بابنه إسماعيل.

وتجدر الإشارة بأن الدول العربية والإسلامية لا تختلف على تحديد موعد العيد على الإطلاق، وذلك لاعتمادها على تحري المملكة العربية السعودية فقط لرؤية هلال شهر ذي الحجة من كل عام، لإشرافها الكاملة عن بدء مناسك الحج على أراضيها.

متى موعد عيد الأضحى 1444-2023 وكم عدد أيام الإجازة في الوطن العربي؟

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد لدى المسلمين والثاني في الترتيب بعد عيد الفطر، وذلك لاقترانه باداء فريضة الحج.

ويكون أول أيام العيد في العاشر من شهر ذي الحجة، أي اليوم التالي لوقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة في مكة المكرمة.

ويتميز عيد الأضحى في شتى دول العالم العربية والإسلامية بتقديم الأضاحي، حيث يتم وفق الشعائر الإسلامية ذبح مجموعة متنوعة من الأبقار والأغنام والماشية في هذا اليوم، ويتم تقديم هذه اللحوم للفقراء والأقارب كبادرة كريمة.

وفيما يلي الموعد المتوقع لعيد الأضحى لعام 2023 الموافق 1444 هجري، ومواعيد الإجازة الرسمية في الدول العربية:

وفقاً للمعتاد، سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد (29 ذو القعدة) الموافق 18 حزيران/يونيو 2023.

وبحسب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، فمن المتوقع أن يصادف اليوم الأول من العيد الأربعاء 28 حزيران/يونيو المقبل.

وقال الجروان إن الهلال الجديد لشهر ذي الحجة يولد يوم الأحد 18 حزيران/يونيو الساعة 08:37 صباحاً (بتوقيت الإمارات) ومع غروب الشمس لنفس اليوم يكون عمر الهلال 10:33 ساعات، ويقع الهلال فوق الأفق الغربي بارتفاع خمس درجات، ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 29 دقيقة.

وأضاف أنه بناء على ذلك يكون الاثنين 19 من حزيران/يونيو غرة ذي الحجة، ويكون يوم الثلاثاء 27 من حزيران/يونيو يوم عرفة، والأربعاء أول أيام العيد.

وذكر الجروان أنه بما أن المشاعر في السعودية وأغلب الدول ستأخذ ما يقره أهل الحرم من موعد للمناسك، يتوقع أن يكون الاثنين 19 من يونيو غرة ذي الحجة هناك.

وتجدر الإشارة أن الدول العربية والإسلامية لا تختلف على موعد العيد على الإطلاق، وذلك لاعتمادها على تحري المملكة العربية السعودية فقط لرؤية هلال شهر ذي الحجة من كل عام، لإشرافها الكاملة عن بدء مناسك الحج على أراضيها.

وفي ما يلي أيام الإجازة المعلنة للمناسبة:

عطلة عيد الأضحى في السعودية

تبدأ الإجازة في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 5 ذو الحجة (23 حزيران/يونيو)، وحتى يوم الأحد 15 ذو الحجة (3 تموز/يوليو،).

وتحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة العيد في السعودية للقطاعين الخاص والعام.

عطلة عيد الأضحى في الإمارات

بموجب قرار مجلس الوزراء للقطاعين الحكومي والخاص، تبدأ إجازة العيد في دولة الإمارات العربية المتحدة من يوم وقفة عرفة الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو)، يتبعها 3 أيام من 10 وحتى ذو الحجة، أي أيام الأربعاء والخميس والجمعة 28 حتى 30 حزيران/يونيو 2023،

ويمكن للمقيمين في الإمارات الحصول على إجازة تصل إلى تسعة أيام من خلال استخدام يوم واحد فقط من الإجازة السنوية.

عطلة عيد الأضحى في قطر

وفقاً للمعمول فيه في دولة قطر، فإن القطاع الخاص يحصل على 3 أيام إجازة تبدأ من يوم عرفة، في حين أن موظفي القطاع العام ينالون إجازة تمتد لخمسة أيام. وعليه تبدأ الإجازة للقسم الأول يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو) وحتى 11 منه، ولغاية يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز/يوليو)، بالنسبة للقسم الثاني.

عطلة عيد الأضحى في الكويت

تبدأ إجازة العيد في الكويت من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى الجمعة 12 ذو الحجة (30 حزيران/يونيو).

عطلة عيد الأضحى في مصر

تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز/يوليو).

عطلة عيد الأضحى في كل من العراق، الأردن، اليمن، السودان، لبنان، عمان، المغرب، تونس والجزائر

تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز/يوليو).