طيران أديل تزيد رحلاتها إلى القاهرة بنسبة 150%

أعلنت “طيران أديل” الذراع الاقتصادي لمجموعة الخطوط السعودية عن زيادة عملياتها التشغيلية من وإلى القاهرة مما يجعله أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة تشغل رحلات جوية اقتصادية ما بين المملكة والعاصمة المصرية.

يأتي ذلك في اطار خطة الشركة لتعزيز وجودها في السوق المصري، وتلبيةً للإقبال المتزايد على خدماتها على هذا القطاع، كما ستوفر الرحلات الجديدة خياراً متميزاً وبأسعار مناسبة للسفر الجوي للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن وتساهم في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

و جاءت الزيادة الجديدة على شبكة رحلات “طيران أديل” المتنامية متمثلةً في مضاعفة اجمالي عدد الرحلات من المملكة إلى القاهرة من 28 رحلة أسبوعيا حالياً لتصل إلى 71 رحلة اسبوعياً وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2023، من خلال إضافة 43 رحلة جديدة اسبوعيا إلى القاهرة إنطلاقاً من أربعة مطارات رئيسية بالمملكة، حيث سترفع الشركة عدد رحلاتها إلى القاهرة لتصبح 28 رحلة أسبوعيا من الرياض و 26 رحلة أسبوعيا من جدة و 10 رحلة أسبوعيا من الدمام ، كما سيتم أيضا ربط محطة المدينة المنورة مع القاهرة اعتبارا من 14 سبتمبر 2023 وذلك بمعدل 7 رحلة أسبوعيا.

وبهذه المناسبة أعرب كون كورفياتيس الرئيس التنفيذي لطيران أديل عن سعادته بنمو عمليات الشركة المضطرد في مصر ليصل مجموع الرحلات التي تربط المملكة مع محطة القاهرة إلى 12 رحلة يوميا، عادا هذه الخطوة بالهامة بالنسبة لشبكة رحلات الشركة الدولية وذلك نظراً لما تحتله القاهرة من مكانة مميزة كونها واحدة من أشهر المدن في الشرق الأوسط وعالميا، إضافة إلى أنها الوجهة الأكثر جاذبية للعرب والسعوديين، موضحا أن نسبة الحركة الجوية للشركة في القاهرة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 بنحو 153% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبذلك تصبح الشركة أكبر مشغل جوي اقتصادي بين البلدين، متطلعاً إلى توسيع نشاط الشركة محليا ودوليا لتوفير المزيد من الوجهات والرحلات ضمن شبكتها وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف الرئيس التنفيذي لطيران أديل أن الشركة تعتزم أيضا تسيير رحلات صيفية إلى محطتها الثانية في جمهورية مصر العربية (شرم الشيخ) للسنة الثانية على التوالي وذلك بمعدل 3 رحلات أسبوعيا انطلاقا من جدة اعتبارا من 22 يونيو المقبل، وذلك تزامنا مع إطلاق وجهاتها الموسمية الأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي أنطاليا وإزمير وطربزون وبودروم في تركيا، تبليسي في جورجيا، باكو في أذربيجان، سراييفو في البوسنة، هيراكليون ورودس في اليونان، لارنكا في قبرص، وتيفات في جمهورية الجبل الأسود.

يشار إلى أن محطة طيران أديل في “القاهرة” أفتتحت في السادس من شهر يناير 2022، وتعتبر ثاني وجهة دولية للشركة بعد افتتاح محطتها الأولى “دبي”، ولمعرفة كافة وجهات الصيف والحصول على أفضل الأسعار فانه بالامكان زيارة موقع www.flyadeal.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية الذي يتميز بحزمة واسعة من الخدمات المتنوعة الذي يمكن للعملاء من الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية وعروض الأسعار المميزة التنافسية لجميع الوجهات والتي تضمن 35 وجهة محلية ودولية وموسمية يخدمها أسطول يتكون من 28 طائرة هي الأحدث عالميا.