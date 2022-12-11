شيخ الأمين الصوفي بالسودان… جدل مستمر من حفل “سنة حلوة يا جميل” إلى طائرة خاصة لمريديه بكأس العالم

أثار شيخ الأمين عمر الأمين، وهو أحد شيوخ الصوفية في السودان، الجدل مجددا بعدما انتشرت صور ومقاطع له في إحدى مباريات كأس العالم في قطر وما تردد عن استئجاره طائرة خاصة له ولمريديه لهذه المناسبة.

وعلق الشيخ الشاب على استئجاره طائرة خاصة لكأس العالم بقوله إن البطولة فخر للعرب والمسلمين تعكس الوجه الحضاري للحضارة العربية الإسلامية التي تعتبر قطر من رائدات ترسيخها عبر الرياضة والفنون والتراث والآثار مستنكرا ما أثاره بعض الأئمة من شبهات حول الاهتمام بكأس العالم. وقال في مقطع فيديو “ماشيين احنا إلى…كأس العالم هذا ترفيه..ومن يقول عليه حرام يقول …الله هو ما سيحاسبنا”.

لم تكن الزيارة وطائرة المريدين الخاصة أول ما أثار الجدل حول الشيخ الشاب، فقد أثار جدلا في السابق بظهوره في مقطع فيديو وهو يرسم الحناء مع شاب وشابة، وأيضا في حفل قيل إنه كان للاحتفال بعيد ميلاده.

"150" ألف دولار تكاليف سفر (حيران) شيخ الطريقة المكاشفية، الأمين عمر، لحضور كأس العالم عبر طائرة خاصة.

وقال شيخ الامين الذي رافقه (١٤٠) شاباً و(٣٠) شابه أن

الغرض من الزيارة ترغيب الشباب في التصوف. pic.twitter.com/6YHZzNnYf2 — السودان حديثاً (@karencrtez322) December 7, 2022

الأمين في سطور

ولد شيخ الطريقة “القادرية المكاشفية” ولد في أم درمان بالسودان وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وله مسيد (مركز للتعليم) بنفس المدينة السودانية.

ويتابع الرجل مريديون من فئات عمرية مختلفة ومهن متباينة وهو ما ساهم في اتساع رقعة شعبيته وتصدره في بعض الأحيان “ترند” وسائل التواصل الاجتماعي.

يأخذ معارضوه عليه أنه يتبع طقوسا غريبة على حد وصفهم وكذلك كثرة مريديه من الفتيات فضلا عن تصريحاته المثيرة للجدل وارتباطه بشخصيات سياسية بارزة كان أبرزها الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي تحول لاحقا إلى معارضته.

الحناء وحفل عيد الميلاد

أصبح ظهور شيخ الأمين في مواقف غير معهودة على شيخ طريقة في مركزه أمرا مألوفا ومنها ظهوره في العديد من الصور وهو يقوم برسم الحناء السودانية لشاب وشابة.

أيضا ظهر شيخ الأمين في فيديو انتشر على مواصل التواصل الاجتماعي في حفل قيل إنه أقيم احتفالا بعيد ميلاده وعلت فيه الأصوات تشدو “سنة حلوة يا جميل”.

مُتداول



شيخ الأمين عمر شيخ الطريقة القادرية المكاشفية يحتفل بعيد ميلاده في مسيده بأم درمان#صحيفة_السوداني pic.twitter.com/AnqbFkLtyB — صحيفة السوداني (@alsudani_news) November 6, 2022

نشاطه السياسي

ذكرت مواقع إخبارية سودانية أن الأمين كان على علاقة قوية بالرئيس السابق عمر البشير فضلا عن سفراء بالخرطوم وقد ظهر في السابق في لقطات فيديو مع سفراء إيطاليا، وفرنسا، وهولندا بالسودان.

اضطر الأمين بعد أن أعتقل في السودان لبعض الوقت إثر عودته من الخارج إلى مغادرة البلاد مجددا متوجها هذه المرة إلى أوروبا وبالتحديد بريطانيا وهولندا.

دعوات محاكمته والآراء المعارضة له

كان الأمين عمر محور حديث عدة جماعات إسلامية خاصة السلفية، واقيمت دعاوى ضده خاصة بعد واقعة الحناء الشهيرة.

وطالب كثيرون في السودان بمحاكمة الأمين وإغلاق مسيده متهمينه بالدجل والشعوذة بينما ذهب آخرون للقول بإنه يعكس صورة سيئة عن الإسلام.

اتهمه البعض بالدجل والشعوذة، بينما ذهب آخرون إلى أنه يعكس صورة سيئة عن الإسلام.