شراء الذهب من المناجم مباشرة بسبب ارتفاع الأسعار من قبل بنوك مركزية ودول بريكس

يتزايد الإقبال على شراء الذهب من المناجم مباشرة من جانب البنوك المركزية خاصة في دول بريكس لتفادي دفع رسوم وساطة في لندن وأوروبا، فضلا عن المساهمة في دعم الصناعات المحلية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي بسبب ارتفاع الأسعار وتقلباتها فضلا عن المكاسب من الدفع بالعملة المحلية، مما يدعم الاحتياطيات دون الحاجة إلى سحب الأصول الأجنبية أو دفع رسوم مصرفية ورسوم وساطة وشحن دولية. ويترتب على ذلك الاستغناء عن معيار النقاء في الذهب والمعروف بمعيار رابطة سوق لندن للسبائك LBMA، وهو LGD. وتواصل البنوك المركزية عمليات شراء الذهب مباشرةً من مناجمها المحلية أو المناجم في أفريقيا ودول أخرى، بدلاً من شراء السبائك المتوافقة مع معيار LGD المتداولة دوليًا فقط ، يُلاحظ هذا التوجه بشكل خاص في الدول الغنية بموارد الذهب، ولكن ببنية تحتية أقل تطورًا للتكرير. يُشترط شحن الذهب إلى الخارج لمزيد من التكرير، مما يزيد التكاليف ومدة التسليم

التداعيات على أسواق الذهب

ما لم يُكرّر الذهب المُصنّع محليًا وفقًا للمعايير الدولية فسيكون أقل سيولة عالميًا، وقد لا تقبله المؤسسات الأجنبية الكبرى. وإذا لم تستوفِ كميات كبيرة من ذهب البنوك المركزية معيار الذهب ، فقد يؤدي ذلك إلى تجزئة السوق، وتقليل الشفافية، وربما إضعاف المكانة العالمية لرابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) باعتبارها الجهة المركزية المُحددة لمعايير سوق الذهب. يمكن أن يزيد الطلب المتزايد على تحويل الذهب المُستخرج محليًا إلى سبائك ذهب مُصنّع محليًا من أهمية المصافي المُعتمدة من رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA). يُصاحب الذهب المُستخرج من المناجم الحرفية والصغيرة مخاطر تتعلق بسلسلة التوريد، مثل انتهاكات العمل أو المخاوف البيئية. يعد توجه البنوك المركزية لشراء الذهب من المناجم المحلية تحولاً جذرياً يُعيد تشكيل كيفية انتقال الذهب من باطن الأرض إلى الاحتياطيات الرسمية، ويؤثر على كل من الأهمية التشغيلية والتأثير العملي لمعايير LBMA/LGD على الساحة العالمية. ويكمن التأثير الأكبر في سلامة سلسلة التوريد، وسيولة السوق، والتوحيد القياسي العالمي.

ما هو معيار الذهب LGD (التسليم الجيد في لندن)

– تُعتبر السبائك التي تستوفي هذه المعايير فقط “تسليمًا جيدًا في لندن”، مما يجعلها عالية السيولة وسهلة التداول بين المؤسسات المالية الكبرى.

– اعتماد المصافي وفحوصات التوريد المسؤول

– شكل السبيكة وعلاماتها وأبعادها

– منشأ الذهب وسلسلة حيازته

يلزم المعيار LGD بالمتطلبات الفنية والأخلاقية المحددة التي يجب أن تستوفيها سبيكة الذهب لتكون مقبولة للتسليم في سوق السبائك العالمية. ويؤمن هذا المعيار العالمي قياسا معتمداً عالميًا للمعادن النفيسة وخاصة الذهب والفضة – ليضمن جودة السبائك المتداولة في السوق الدولية من نواحي مثل الوزن والنقاء ، عادةً ما لا يقل الذهب المصادق عليه بهذا المعيار عن 99.5% من الذهب النقي. وتمتثل سبائك الذهب التي تستوفي معيار “التسليم الجيد” (LGD) الخاص بـ رابطة سوق لندن للسبائك لمعايير صارمة تتعلق بأبعادها، وعلاماتها، وسلامة عملية التكرير، ولا تُقبل في سوق لندن إلا السبائك التي تنتجها مصافي معتمدة من معيار رابطة سوق لندن للسبائك. وهناك أيضا ميزة المعيار العالمي للمعادن النفيسة، حيث يعزز هذا المعيار ممارسات التداول العادلة والمتينة والشفافة، وتُلزم المشاركين في السوق بالالتزام بمعايير أخلاقية وتشغيلية عالية. كما يتطلب المعيار الالتزام بالتوريد المسؤول، ويفرض على المصافي والتجار استيفاء متطلبات صارمة للتوريد والعناية الواجبة لمنع دخول الذهب المرتبط بغسل الأموال أو النزاعات أو الأضرار البيئية إلى السوق.