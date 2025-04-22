أسعار الذهب تحطم التوقعات وتقفز لـ 3500 دولار.. ما علاقة ترامب وباول؟

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا في تعاملات الثلاثاء، حيث تجاوزت الأونصة حاجز 3500 دولار، مدفوعة بتصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

وقفزت أسعار الذهب، في ظل انتقادات ترامب المتكررة لباول، مما أثار مخاوف المستثمرين، على استقلال البنك المركزي الأمريكي، وتراجع الدولار، ما دفعهم نحو الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء

وزادت أسعار الذهب، في المعاملات الفورية، بنسبة 2.2%، إلى نحو 3493.41 دولار للأوقية (الاونصة)، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما تجاوزت في وقت سابق من الجلسة، لأول مرة في التاريخ حاجز 3500 دولار، عند 3500.05 دولار للأوقية.

كما صعدت الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 2.3% إلى 3502.40 دولار للأوقية.

الذهب يربح من الصراع بين ترامب وباول

يرى تيم ووترر، كبير محللي السوق في “كيه.سي.إم تريد”، أن المستثمرين، أصبحوا يتجنبون الاستثمار الأصول الأمريكية ( الدولار، والأسهم، والسندات) بشكل كبير، بسبب أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، والصراع الدرامي بين ترامب، باول، مما أدي إلى ارتفاع جاذبية الذهب بصورة ممتازة، باعتباره من الأصول الآمنة، واستفادته من تراجع الدولار لأدنى مستوياته في سنوات.

وتأثرت الأسواق العالمية بالتوترات بين ترامب، وباول، حيث شهدت الأسهم الأمريكية تراجعا ملحوظا، وانخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

وقفزت أسعار الذهب، بنسبة تقترب من 33% خلال تعاملات عام 2025، حيث يعتبر المعدن الأصفر من الملاذات الآمنة، في مواجهة الضبابية السياسية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، نتيجة سياسات ترامب، الاقتصادية.

ترامب يصعد هجومه على باول ويطالب بخفض الفائدة

وواصل الرئيس ترامب، هجومه على جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، واصفا إياه بـ”الخاسر الأكبر”، مطالبا بخفض أسعار الفائدة فورا، لتجنب تباطؤ اقتصادي محتمل.

وأدت تصريحات ترامب، إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، وأثرت سلبا على الأسهم الأمريكية، وقيمة الدولار.

الذهب يواصل صعوده وسط ترقب لسياسات الفيدرالي

مع استمرار التوترات السياسية، يترقب المستثمرون، والأسواق تصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية، واستمرار استقلال الاحتياطي الفيدرالي.