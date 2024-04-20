شاهد روبوتات لتجميع ألواح الطاقة الشمسية تختزل شهورا لتركيبها وتنجز العمل بأسابيع

أعلنت شركة روبوتات اسمها تشارج روبوتكس عن نظامها الروبوتي صن رايز الذي ساهم في إكمالها أول مشاريع مزارع طاقة شمسية الذي جرى فيه اختزال وقت تركيب منظومة ألواح الطاقة الشمسية، من شهور إلى أسابيع قليلة بفضل مبادئ الميكاترونكس أي تحوّل الأجهزة والآلات من التشغيل الميكانيكي والكهربائي إلى التشغيل الآلي بالروبوتات.

ويقول المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي بانكس هانتر إنه مع انخفاض تكلفة الألواح الشمسية، تضاعف حجم كمية الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة 25 ضعفا في عام 2020 عما كانت عليه في عام 2010 ويتوقع أن تصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة في أقل من عامين.

طاقة النظام صن رايز

يعتمد تشغيل النظام المسمى Sunrise، على طاقم من 80 شخصا فقط من المشغلين والسائقين والفنيين. ويمكنه تركيب ما يصل إلى 1 ميجاوات من الطاقة الشمسية في اليوم، ويمكن للمشروع استخدام أنظمة متعددة في وقت واحد. وتقول الشركة إن صن رايز هو أول نظام تركيب متكامل للألواح الشمسية في العالم في كونه مؤتمت بالكامل ومصمم لتجميع كل منظومة الطاقة الشمسية ومراقبة الجودة وتركيبها. كما تعلن الشركة حاليا عن وظائف شاغرة لمهندسي ميكانيك ومهندسي برمجة وغيرها من الوظائف المرتبطة بمشاريعها الجديدة

الروبوت لحل معضلة قائمة

وتزعم الشركة إنها قامت بتصميم روبوت الذي يعمل بالطاقة الشمسية لحل واحدة من أكبر مشاكل تركيب منظومات الطاقة الشمسية الكبرى. تتولى تلك الأذرع الآلية الضخمة تجميع الألواح في مزارع الطاقة الشمسية بحيث تكون جاهزة للتركيب بسرعة. ويلفت هانتر إلى أن فكرة تأسيس الشركة خطرت على باله مع مواجهة شركات تركيب الألواح الشمسية تحديات في العثور على عمال لتجميع وتركيب منظومة الطاقة الشمسية في مناطق نائية أو الصحارى لإنجاز المشاريع الجديدة على مستوى ضخم كمرافق للطاقة.

ويقول في ذلك “لقد أجريت مقابلات مع حوالي اثنتي عشرة من أكبر شركات إنشاءات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وسألتهم للتو: “مرحبًا، ما هي مشاكلكم الرئيسية؟” أين هي الاختناقات التي تواجهها الشركة؟، وكانت دوما تبرز الإجابة ذاتها، وهي أنهم منهمكون جدا بما لديهم دون القدرة على تلبية جزء بسيط من الطلبات الهائلة من المشاريع الجديدة دون القدرة على تلبية معظمها”. ويضيف إنه في بعض الحالات، كانت شركات بناء مشاريع الطاقة الشمسية ترفض قبول المشاريع لأنها لم تتمكن من العثور على العمال، وفي حالات أخرى، كان العمال يتنقلون لساعات للوصول إلى مواقع نائية لا توجد قربها خدمات ومساكن أو فنادق ولا حتى متاجر قريبة.

وتعلن شركة تشارج روبوتكس عن وظائف لمهندسي ميكانيك ومهندسي برمجة مع انطلاقتها الأولى التي سترسم خارطة جديدة في عالم الروبوتات والميكاترونكس التي تحل مشاكل عديدة في انجاز المشاريع الضخمة.

تختزل رافعة شوكية روبوتية عملية نقل وتركيب ألواح الطاقة الشمسية

المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي بانكس هانتر

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يبلغ متوسط مساحة الأرض المطلوبة لبناء نظام تركيب الطاقة الشمسية حوالي 3 أضعاف مساحة الألواح الشمسية، ويبلغ إنتاج الألواح الشمسية حوالي 120 واط لكل متر مربع . وفقًا لذلك فإن إنتاج 1 ميجاوات يحتاج النظام إلى أرض بمساحة 35 إلى 40 فدانًا (أي قرابة 168033 متر مربع).