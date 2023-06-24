تواصل مجموعة CFI المالية استراتيجيتها للتوسع الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الإطلاق الرسمي لشراكتها مع AK Financial. وتقدم سي أف أي 25 عامًا من الخبرة وخدمات التداول عالية الجودة إلى السوق المحلية المزدهرة في الكويت، بهدف تقديم العديد من الخيارات في عالم التداول عبر الإنترنت مع مزود التداول الحائز على العديد من الجوائز في المجال.

وبالشراكة مع AK Financial، تسعى سي أف أي إلى تقديم ميزة تنافسية للمتداولين في المنطقة، حيث توفر مجموعة شاملة من منتجات التداول عبر أكثر من 23 سوقًا عالميًا، بما في ذلك أكثر من 15 ألف منتج من منصة تشمل الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء سي أف أي الكويتيين الوصول إلى أبحاث السوق القيمة من فريق مزود التداول من المحللين المحترفين، بما في ذلك التقارير اليومية وأخبار السوق وندوات التداول عبر الإنترنت والندوات، وأكثر من ذلك بكثير من الخدمات المجانية.

وعلق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة CFI Financial، قائلاً: “يسعدنا إطلاق هذه الشراكة الجديدة وتقديم خدماتنا المرموقة للتداول إلى السوق الكويتية. وهذا الحدث يتماشى مع رؤيتنا لتوسيع بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين في الكويت. نحن واثقون من أن شراكتنا مع AK Financial ستكون مفيدة في تقديم تجربة تداول عالمية متفوقة مع لمسة محلية ودعم محلي لعملائنا الكرام في الكويت.”

وقال المديران العامان لشركة AK Financial، عبد الله الخرافي وجاسم الحولة، في بيان مشترك: “نحن سعداء بالشراكة مع سي أف أي حيث تقوم الشركة العريقة بتأسيس وجودها في الكويت. لقد رأينا هيمنة سي أف أي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان، وفرعها الأخير الذي تم إطلاقه في مصر، ومعرفة سوق الكويت جيدًا، نحن واثقون من أن خدمات التداول الاستثنائية التي تقدمها سي أف أي ستملأ فجوة كبيرة في هذا السوق الجديد.