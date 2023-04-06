دبي تشدد الرقابة على شركات تداول العملات المشفرة

ذكرت وكالة “بلومبيرج” نقلاً عن مصادر مطلعة أن دبي تشدد الرقابة على طالبي تراخيص تداول العملات المشفرة في أعقاب إفلاس منصة “إف تي إكس” FTX لتداول الأصول الرقمية العام الماضي، وتطالب بمعلومات إضافية من مقدمي الطلبات مثل منصة “باينانس”.

وقالت المصادر نفسها إن المسؤولين في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي طلبوا في الأسابيع الأخيرة من “باينانس” تقديم مزيد من المعلومات حول هيكل الملكية وإجراءات الحوكمة والتدقيق. وقال ثلاثة أشخاص إن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تطلب معلومات مماثلة من جميع الشركات الدولية التي تسعى للحصول على تصاريح.

ويمثل نهج دبي الأكثر صرامة صداعاً محتملاً للرئيس التنفيذي لشركة “باينانس” تشانغبينغ زاو، الذي يعيش في دبي وجعلها محور توسع الشركة في الشرق الأوسط، حيث يواجه ضغوطاً متزايدة من المنظمين الأمريكيين. وقالت المصادر إن الإمارة تحاول الموازنة بين تعزيز الابتكار والحاجة إلى الإشراف المناسب على صناعة غارقة في فضائح رفيعة المستوى في العام الماضي.

وقال سام بلاتيس، الرئيس التنفيذي لشركة “مينا كاتاليستس”، التي تقدم المشورة بشأن العلاقات الحكومية لشركات التكنولوجيا المالية متعددة الجنسيات التي تتوسع في الخليج العربي إن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تريد تحويل دبي إلى عاصمة لاقتصاد الأصول الرقمية مع حماية علاقاتها التجارية مع الولايات القضائية الغربية مثل أوروبا التي تتبنى أنظمة تشفير أكثر صرامة.

وفي أواخر شهر آذار / مارس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد “باينانس” ورئيسها التنفيذي زاو بزعم انتهاكهما لوائح المشتقات واتهمت الشركة بتطبيق إجراءات امتثال “زائفة”. وقد وصف باينانس الدعوى القضائية بأنها “غير متوقعة ومخيبة للآمال”.