“سي آي كابيتال” المصرية تنفي استحواذ غلوبال الإماراتية عليها

نفت شركة “سي آي كابيتال” على الأنباء المتداولة بشأن استحواذ غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على نسبة من أسهمها.

وأصدرت الشركة بياناً صحفياً نشره الموقع الرسمي للبورصة المصرية، قالت فيه إنه لم ينمُ إلى علم إدارة الشركة أي معلومات عن ذلك الاستحواذ الإماراتي وأن ما يتداول حاليا لا يعد أكثر من كونه شائعات.

وشركة “سي آي كابيتال” مملوكة بنسبة أكثر من 90% لبنك الاستثمار سي آي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر.

وظهرت شائعات الاستحواذ الإماراتي على “سي آي كابيتال” بعد أيام قليلة من استحواذ شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني).

وسبق وكشفت القوائم المالية لشركة “سي آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية، عن تسجيل صافي ربح بلغ 532.008 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 366.36 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.1 مليار جنيه، مقابل 1.53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومؤخراً أعلنت الشركة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليار جنيه مصري لصالح شركة التوفيق للتوريق – شركة مساهمة مصرية.