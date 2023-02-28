سيارتك الـ فورد ستقود ذاتها للبنك عند التأخر عن دفعاتك الشهرية

يمكن لسيارة من طراز سيارت فورد قريبا أن “تصادر” نفسها وتتجه إلى البنك أو جهة أخرى في حال فاتك تسديد القسط الشهري بحسب وثيقة تقدمت بها شركة فورد لمكتب براءات الاختراعات توضح فيها آلية القيام بذلك وفقا لموقع ذا درايف.

يلفت التقرير إلى أن شركة فورد تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع لجعل عملية الاسترداد أكثر سلاسة سواء كان ذلك للبنك أو لحظيرة حجز السيارات لدى الشرطة.

تم تقديم وثيقة براءة الاختراع تلك إلى مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة في أغسطس 2021 ، ولكن تم نشرها رسميًا في 23 فبراير الجاري وهي بعنوان “أنظمة وطرق استعادة ملكية مركبة”. تظهر الوثيقة عدة طرق لجعل الأمور صعبة أمام أي شخص فاتته عدة مدفوعات للسيارة . توضح الوثيقة

أن النظام ، الذي يمكن تثبيته على أي سيارة مستقبلية في تشكيلة سيارات فورد يظل مع اتصال إنترنت بالبيانات سيكون قادرًا على تعطيل وظيفة مكون واحد أو أكثر من مكونات السيارة، بما في ذلك كل شيء من المحرك وحتى التكييف. أما بالنسبة للسيارات ذات القدرة على القيادة الذاتية أو شبه المستقلة ، يمكن للنظام “نقل السيارة من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية الأكثر ملاءمة لشاحنة السحب لسحب السيارة … نقل السيارة من مقر المالك إلى موقع مثل ، مقر وكالة الاسترداد ، “أو ، إذا اعتبرت مؤسسة الإقراض أي البنك، أن” الجدوى المالية لتنفيذ إجراء إعادة الملكية “غير مبرر ، يمكن للمركبة أن تقود نفسها إلى ساحة الخردة.

لا تشير براءة اختراع فورد إلى أي وثيقة قانونية أخرى من أجل توضيح فكرتها، علما أن وثائق براءات الاختراع ، وخاصة التطبيقات مثل هذا ، لا تعني بالضرورة نية الشركة تقديم الميزة أو العملية أو التكنولوجيا الموصوفة لسياراتها.

ربما تحاول شركة فورد حماية هذه الفكرة من أجل القيام بذلك مستقبلا قبل غيرها. يتطرق المستند إلى الكثير من التفاصيل حول كيفية عمل مثل هذا النظام. أول شيء يجب معرفته هو أنه إذا كانت سيارتك متصلة بالإنترنت بأي شكل من الأشكال ، فيمكن أن يعمل هذا النظام نظريًا عليها. يصف التطبيق أيضًا “كمبيوتر الاسترداد” الذي يمكن تثبيته على السيارات المستقبلية لجعل هذا النظام يعمل بسلاسة ، ولكنه يذكر أيضًا أنه لا يلزم بالضرورة تثبيت أي أجهزة إضافية على السيارة حتى تعمل. “في بعض النماذج ، قد يتم تجهيز كمبيوتر السيارة لأداء بعض أو كل وظائف كمبيوتر نظام الاسترداد.” في الأساس ، إذا كانت سيارتك تحتوي على نظام معلومات ترفيهي تم إعداده بالفعل لتلقي شيء مثل التحديثات عبر الهواء ، فمن المحتمل أن يعمل هذا بدون تعديلات مادية. سيكون هناك العديد من التحذيرات من السيارة قبل أن يبدأ النظام في الاستعادة الرسمية. إذا تم تجاهل هذه التحذيرات ، فقد تبدأ السيارة في فقدان وظائفها قبل إعادة الشراء. قد تكون الوظائف المفقودة الأولى عبارة عن مضايقات بسيطة مثل “التحكم الآلي في النوافذ ، وأدوات التحكم الآلي في المقعد ، وبعض مكونات نظام المعلومات والترفيه (الراديو ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، ومشغل MP3 ، وما إلى ذلك)” المستوى التالي هو المزيد من القيود وتشمل تعطيل أشياء مثل “نظام تكييف الهواء ، وسلسلة مفاتيح الريموت، ونظام قفل / فتح باب آلي”. وبالمثل ، قد يتم تشغيل “صوت متواصل وغير محبب” “في كل مرة يكون فيها المالك موجودًا في السيارة”. إذا تحمل مالك السيارة كل ذلك ولم يتم استلام المبلغ بعد ، فقد يتم حظره من سيارته. ينص طلب براءة الاختراع على أن “كمبيوتر نظام الاسترداد قد يعطل آلية قفل الباب ، وبالتالي وضع السيارة في حالة قفل ومنع أي شخص من دخول مقصورة السيارة.” هناك العديد من المحاذير التي يجب اتباعها ، مثل حجب تشغيل السيارة من قبل المالك في عطلات نهاية الأسبوع فقط أو السماح باستخدام السيارة في حالات الطوارئ. في الواقع ، تشير براءة الاختراع صراحةً إلى أنه إذا كان شخص ما يعاني من نوبة قلبية – يستخدم حالة النوبة القلبية عدة مرات في المستند – فيمكن عندئذٍ فتح قفل السيارة.

وتقول براءة الاختراع إنه يمكن استخدام الكاميرا الموجودة على متن السيارة جنبًا إلى جنب مع “شبكة عصبية” لتحديد ما إذا كانت حالة الطوارئ مشروعة. ستتواصل عملية استرداد السيارة في نهاية المطاف ، وهذا هو المكان الذي توضح فيه الوثيقة أن السيارات المستقلة أو شبه المستقلة قد تجعل هذه العملية أسهل بالنسبة للبنك. بادئ ذي بدء ، تقول إن السيارة ستستخدم أجهزة الاستشعار الموجودة على متنها لاكتشاف ما إذا كانت في مرآب أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكن للسيارة ، دون علم المالك ، إعادة امتلاكها أو القيادة في مكان قريب لتجنب المواجهة مع المستعيد. سأقتبس من وثيقة براءة اختراع فورد صراحة من أجل الوضوح هنا: “في بعض الحالات ، يمكن أن تكون السيارة مركبة ذاتية القيادة جزئيا وقد يتعاون كمبيوتر نظام الاسترداد مع كمبيوتر السيارة في السيارة ذاتية القيادة لنقل السيارة بشكل مستقل من النقطة الأولى.