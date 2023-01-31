حرب أسعار مع تيسلا : فورد تخفض سعر سيارتها الكهربائية موستانج 6000 دولار

تدور حرب أسعار بين شركات السيارات العالمية، بعدما خفضت شركة فورد أسعار سيارتها الكهربائية متعددة الاستخدامات موستانج Mach-E بما يصل إلى 6000 دولار بعد أسابيع فقط من اتخاذ شركة “تيسلا” خطوة مماثلة.

وتعمل شركة صناعة السيارات في ديترويت على زيادة إنتاج Mach-E هذا العام، وقالت إنها تستفيد من التكاليف المبسطة لخفض الأسعار في جميع المجالات.

ويأتي هذا الخفض بعد أسبوعين فقط من قيام شركة “تيسلا” بتخفيض أسعارها بنسبة 6% إلى ما يقرب من 20% في الولايات المتحدة على معظم طرازاتها في محاولة لتعزيز الطلب وزيادة حصتها في السوق.

وقال جيف شوستر، رئيس قسم التوقعات العالمية لشركة “ال ام سي اوتوموتيف”، وهي شركة استشارية في منطقة ديترويت، إن مناورة فورد ستجبر بالتأكيد شركات صناعة السيارات الأخرى على خفض الأسعار أيضاً، مما يؤدي إلى حرب أسعار للسيارات الكهربائية.

وقال: “لكي تظل الأسعار تنافسية للمستهلكين ، سيتطلب الأمر استجابة من أي شخص يريد اللعب في هذا المجال”.

ومع ذلك، يقول شوستر إنه لا يرى حرب أسعار شاملة تؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل أكبر. وقال إن صانعي السيارات سيحاولون حماية هوامش الربح على السيارات الكهربائية مع استمرار نمو حصتهم في السوق الأمريكية.

وعلى الرغم من أن شركة فورد لم تذكر “تيسلا” في بيانها، فإن الشركة التي يقع مقرها في ديربورن، ميشيغان، قالت إن تخفيضات الأسعار جزء من خطة فورد للحفاظ على قدرة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات على المنافسة في سوق سريع التغير.

وقال مارين جاجا ، كبير مسؤولي العملاء في فورد Model e، وحدة السيارات الكهربائية التابعة للشركة: “لن نتنازل عن حصتنا لأي شخص”.

وسينخفض سعر مجموعة Mach-E القياسية ذات الدفع الخلفي بمقدار900 دولار، من 46895 دولاراً إلى 45995 دولاراً. وستنخفض أسعار مجموعة GT حوالى 5900 دولار، من 69895 دولاراً إلى 63995 دولاراً. والأسعار لا تشمل الشحن أو الرسوم الحكومية أو الضرائب.

تخفيضات تيسلا

وفي 13 كانون الثاني / يناير، خفضت شركة “تيسلا” الأسعار بشكل كبير على العديد من إصدارات سياراتها الكهربائية، مما جعل بعض طرازاتها مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي جديد يمكن أن يساعد في تحفيز اهتمام المشتري.

وقامت الشركة بتخفيض أسعار ما يقرب من 20% في الولايات المتحدة على بعض إصدارات طراز Y الرياضي متعدد الاستخدامات. وسيؤدي هذا الخفض إلى جعل المزيد من إصدارات الطراز Y مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي للمركبة الكهربائية بقيمة 7500 دولا ، والذي سيكون متاحاً حتى شهر آذار /مارس. كما خفضت “تيسلا” السعر الأساسي للطراز 3، طرازها الأقل تكلفة، بنحو 6%.

وكانت التخفيضات استجابة لتباطؤ الطلب وانخفاض سعر سهم “تيسلا”. لكن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك توقع أن تحقق الشركة مبيعات أقوى، حيث تنتج الشركة 1.8 مليون سيارة هذا العام، بزيادة 40% عن عام 2022.