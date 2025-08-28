سوذبيز تُعلن عن أول سلسلة مزادات كبرى من نوعها في أبوظبي

تعزّز دار المزادات العالمية سوذبيز التزامها بإحدى أسرع المناطق نمواً في مجال الفن والثقافة والفخامة، وسيقام أسبوع أبوظبي الأول لهواة جمع المقتنيات، المخصّص للمزادات والمعارض، بين 2 و5 ديسمبر 2025. ويسبق المزاد الدورة الافتتاحية بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي خلال شهرأكتوبر، ويُتيح فرصة امتلاك قطع فنّية من تاريخ كرة السلة

وتلقت كاتيا نونو بويز، رئيسة سوذبيز في الإمارات العربية المتحدة إلى ذلك بالقول: “أبوظبي أصبحت وبكل المقاييس، وجهة عالمية مهمّة للثقافة والفخامة. ومن هذا المنطلق، يسعدنا جداً التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار من أجل تقديم رؤية مستقبلية لتجارب جمع الأعمال الفنية والتحف. ومعرضنا الطموح والفريد من نوعه على جزيرة السعديات، والذي سيقام خلال أحد أكثر الأسابيع ازدحاماً على روزنامة فعّاليات أبوظبي، سوف يحظى بإعجاب كل هواة جمع التحف في المنطقة والعالم.”

نورة الفولاذي، رئيسة أبوظبي للتجزئة : “أبوظبي هي المدينة التي يخترق فيها التراث حدود الزمن، ويُصبح الذوق أسلوب حياة. ومع الافتتاح العالمي الحصري لأسبوع هواة الجمع في العاصمة، نزيح الستار عن أكثر من مجرد قطع نادرة واستثنائية، بل نؤكّد من جديد على العمق الثقافي للمدينة، الذي تشكّله القوة الحقيقية للفخامة.”

وفي خطوةٍ تستهلّ المرحلة التالية من مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع المناطق نمواً في مجال الفن والثقافة والفخامة عالمياً، أعلنت دار سوذبيز للمزادات بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، عن برنامج حصريّ يضمّ مزاداتٍ وورش عملٍ متخصّصة وحلقات نقاشٍ ومعارض سوف تُقام جميعها في أبوظبي.

ففي شهر ديسمبر، تستضيف سوذبيز سلسلةً افتتاحيةً من المزادات لتُقدّم من خلالها “كنوزاً” استثنائية لهواة جمع المقتنيات النفيسة في أبوظبي إضافة إلى هواة الجمع من جميع أنحاء العالم. وسوف يبدأ الجدول الحافل بالفعاليات والتجارب في شهر سبتمبر المقبل، بينما يُقام المزاد الأول في أكتوبر خلال “مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 2025 المقدّمة من القابضة ADQ”، على أن يُتوّج بإقامة “أسبوع أبوظبي لهواة جمع المقتنيات” بين 2 و5 ديسمبر، وهو سلسلةٌ من المزادات التي ستشمل المجوهرات الفاخرة والساعات النادرة وسياراتٍ كلاسيكية رائدةً عالمياً وعقاراتٍ حصرية ومتميّزة من “آر إم سوذبيز” و”سوذبيز كونسييرج”، إلى جانب معرضٍ فنيّ عالمي يتمتّع بجودة المتاحف ويعرض بعض أرقى الفنون الجميلة الدولية من صنع أساتذة الفنّ القديم والمعاصر.

وسوف تُقام عروض الأسبوع أمام الخلفيّة الخلابة لمنتجع سانت ريجيس على جزيرة السعديات، وتُختتم بمزاد على شاطئ أبوظبي، علماً أنّ جزيرة السعديات تحتضن كوكبة من المتاحف والمؤسسات الثقافية والمجموعات الفنّية والبرامج العامّة، بما فيها متحف اللوفر أبوظبي الشهير عالمياً، إضافة إلى متحف جوجنهايم أبوظبي الذي سيُفتتح قريباً، ومتحف زايد الوطني.

وينظّم أسبوع أبوظبي لهواة جمع المقتنيات خلال أحد أكثر الأسابيع ازدحاماً وديناميكية في المنطقة – بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 وقمّة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا 2025 وأسبوع أبوظبي المالي وبيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – ومن المتوقّع أن يجذب الحدث الذ تنظمه سوذبيز جمهوراً عالمياً حقيقياً من صنّاع الذوق وقادة الفكر وهواة الجمع.

وقبل الافتتاح في أبوظبي، سوف تُنقل أبرز القطع المعروضة إلى مراكز سوذبيز العالمية لعرضها على هواة الجمع العالميين قبل المزادات.

في ما يلي نظرة مسبقة إلى المعروضات مع معلومات إضافية حول مواعيد المعرض والمحتوى الكامل للمزادات التي سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب.

نظرة أولى إلى العروض

جوش بولان، الرئيس العالمي لقسم المقتنيات الفاخرة في سوذبيز: “على مدى سنوات عديدة، خطونا في سوذبيز خطواتٍ هائلةً لتعزيز مكانتنا كمركز عالمي رائد في عالم المقتنيات الفاخرة. وهذه السلسلة من المزادات التي لم يسبق لها مثيل – وجميع الفعاليات التي تسبقها – سوف تعرض أفضل ما لدى سوذبيز كي تقدّمها، ويسعدنا جداً الاعلان اليوم أنّ أسبوع المزادات سوف يشهد عرض مجموعة خاصة بمالك واحد، وهي تزخر بأرقى المجوهرات والساعات، إلى جانب سياراتٍ لا تُضاهى. ونظراً لكون منطقة الشرق الأوسط – والإمارات العربية المتحدة تحديداً – من أكثر المناطق نشاطاً لقطاع المقتنيات الفاخرة، لم يكن ممكناً اختيار موقع أفضل من أبوظبي لهذا الحدث.”

ومع تزايد الحماس قبيل إقامة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في وقت لاحق من هذا العام، تستعدّ دار “آر إم سوذبيز” للاحتفال بهذه المناسبة عبر تعاون بارز مع فريق مكلارين ريسينغ McLaren Racing، حيث تقدّم ثلاث سيارات سباق مستقبلية سوف تمثل محفظة سباقات الفريق الشهير. وقد أعلن رئيس مكلارين ريسينغ التنفيذي، زاك براون، خلال أسبوع مونتيري للسيارات مؤخراً، أن مشروع “التاج الثلاثي” Triple Crown يوفّر الفرصة لشراء ثلاثة هياكل سباق من المواسم القادمة قبل الكشف عنها بالكامل أو خوضها المنافسات، بما في ذلك سيارة فريق McLaren Formula 1 للعام 2026، وسيارة McLaren United AS للعام 2027 من بطولة العالم لسباقات التحمّل، وسيارة إندي كار Arrow McLaren 2026 لفريق IndyCar Team Indianapolis 500 من سلسلة NTT INDYCAR SERIES ومقرها الولايات المتحدة. وستُطرح السيارات للبيع في المزاد العلني يوم 5 ديسمبر خلال سباق الفورمولا 1 الأخير لهذا الموسم، ما يوفر لهواة الجمع المتحمّسين فرصة فريدة لوضع أنفسهم في قلب جهود فريق McLaren Racing على صعيد السباقات. وقد أصبحت هذه القطع الثلاث الخاصة أكثر جاذبية بفضل التجارب الشاملة والحصرية التي تتراوح بين الجولات على مواقع ماكلارين وتذاكر الشخصيات المهمّة للوصول الأسرع إلى خيارات شراء سيارات ماكلارين على الطرق والسباقات.

أمّا السيارة التي ستحتل مركز الصدارة في أسبوع هواة جمع المقتنيات – والذي يتزامن مع السباق المرتقب لجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 – فهي سيارة باجاني زوندا 760 ريفيرا طراز العام 2017 (السعر التقديري: 9.5 – 10.5 مليون دولار). وقد صُنعت هذه السيارة الرائعة في مصنع باجاني، وهي مبنية على طراز زوندا F، وقد أعيد “تصوّرها” بمواصفات ريفييرا الفريدة مرّة واحد في العام 2017. ومع محرّك بقوة 750 حصاناً والعديد من التحسينات الفريدة، يُعرض هذا الابتكار المتطوّر باللون الأبيض اللؤلؤي مع ألياف الكربون باللون الأزرق.

ومن المعروضات الأخرى البارزة سيارة أستون مارتن One-77 النادرة طراز العام 2010 (السعر التقديري: 1.3 – 1.6 مليون دولار) – وهي واحدة من 77 سيارة فقط تم تصنيعها. وهذه السيارة الخاصة، التي نادراً ما تُطرح في السوق، والمتوفّرة باللون الأبيض اللؤلؤي، قادرة على الوصول إلى سرعة 350 كيلومتراً في الساعة، وقد صمّمتها أستون مارتن لمنافسة أكثر السيارات الخارقة تطوراً في العالم خلال تلك الفترة.

والحدث الأساسي الآخر ضمن أسبوع أبوظبي لهواة جمع المقتنيات سيكون مزاداً “تاريخيّاً” لمالك وحيد، ويعرض مجموعةً رائعة من المجوهرات والساعات التي جُمعت بعنايةٍ فائقة على مدى أربعة عقودٍ من قِبل هاوي الجمع نفسه. وتضمّ هذه المجموعة ماسات نادرة وأحجاراً كريمة نفيسة، مع تشكيلةٍ استثنائيةٍ من المجوهرات القديمة والمعاصرة الموقّعة من قِبل صائغين مشهورين، إلى جانب ساعاتٍ قديمةٍ وحديثةٍ بالغة الأهمية. ويُقدّر أن يتجاوز سعر المجموعة 20 مليون دولار، لتمثل بذلك إحدى أعرق المجموعات المتميّزة في السوق منذ عقود.

وتتصدّر هذه المجموعة ماسة “وردة الصحراء”، وهي أكبر ماسةٍ وردية إلى برتقالية وزاهية الألوان تم تصنيفها على الإطلاق. وتزن هذه الماسة، التي تشبه شكل الإجاصة، 31.86 قيراطاً، وتشعّ بمزيجٍ فريدٍ من اللونين الوردي والبرتقالي، بما يُشبه غروب الشمس – لتعتبر بمثابة حجر كريم ذي أهمية جمالية وجواهرية بالغة. وقد جرى تقديم “وردة الصحراء” للعالم من قبل دار سوذبيز في معرض “ما وراء أندر الماسات في العالم” الذي أقيم في أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي، وهي ستطرح لأول مرة في مزاد وبسعر تقديري يتراوح بين 5 و7 ملايين دولار.

ومن المعروضات المميزة ساعة رولكس “أويستر ألبينو” دايتونا النادرة والمهمّة جداً، رقم المرجع 6263، وهي واحدة من عدد قليل معروف من هذه الساعات. وقد صُنعت بين أواخر الستينات وأوائل السبعينات، وهي تخالف تصميم ساعة كوزموغراف دايتونا التقليدي، الذي يتميز عادةً بأقراص فرعية متباينة. وبدلاً من ذلك، تتميز ساعة ألبينو بمينائها الفضي أحادي اللون واللافت للنظر، وبسجلاتها الفرعية، وهذا تطوّر بسيط لكنّه يزيد من جاذبيتها بشكل كبير. ومع وجود عدد قليل من النماذج المعروفة، اكتسبت هذه الساعة الرائعة شهرتها لأول مرة عندما عُرضت ساعة إريك كلابتون الشخصية في مزاد قبل ما يقرب من 17 عاماً. وهذه الساعة الاستثنائية، برقمها المرجعي 6263، ظهرت حديثاً في السوق، ويُقدر سعرها بما بين 500 ألف دولار أمريكي ومليون دولار.

سوذبيز في الإمارات العربية المتحدة

في أكتوبر 2024، أعلنت القابضة ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة مقرّها أبوظبي، عن استثمارها بحصّة في دار سوذبيز، مسجلةً بذلك أكبر استثمار في قطاع الفن العالمي منذ استحواذ باتريك دراهي على دار المزادات في العام 2019. وقد فتح هذا الاستثمار الباب أمام ترسيخ حضور أقوى في المنطقة، ومنذ ذلك الحين، تأسست سوذبيز رسمياً في أبوظبي، مع وجود فعلي يضاف إلى شبكة من المكاتب حول العالم، بما فيها دبي والرياض. وتُعد سلسلة المزادات الافتتاحية هذه جزءاً من خطة مهمّة لتوسيع نطاق حضور سوذبيز.

ومؤخراً، في شهر أبريل الماضي تحديداً، تعاونت سوذبيز مع مكتب أبوظبي للاستثمار لعرض مجموعة رائعة من الماس في مؤسسة بسام فريحة في أبوظبي، حيث عُرضت أحجار كريمة نادرة وملونة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار للجمهور في خطوة غير مسبوقة.

يأتي تنظيم أسبوع أبوظبي لهواة جمع المقتنيات في أعقاب تأسيس مكتب سوذبيز في أبوظبي رسمياً، وذلك في وقت سابق من هذا الصيف، وهو يمثل الخطوة التالية في سياق التزام سوذبيز المستمرّ وطويل الأمد بالمنطقة.

جان لوك بيريبي، عضو مجلس إدارة سوذبيز والمسؤول عن تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، علّق بقوله: “تأسيس مقرّ سوذبيز في أبوظبي يعتبر محطة هامّة في إطار التزامنا المستمرّ تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية ثقتنا العميقة بالمشهد الثقافي النشط في المنطقة، وشراكاتنا المتنامية مع قياداتها التي تتمتّع برؤية ثاقبة ومع جامعي التحف والمؤسسات. ونتطلّع قُدماً إلى المساهمة بشكل فعّال في المنظومة الفنّية النابضة بالحياة في الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع حضورنا في جميع أنحاء المنطقة.”