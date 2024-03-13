سهم منصة رامبل للفيديو يقفز 18% عقب الإعلان عن نيتها الاستحواذ على تيك توك

قفز سهم رامبل rumble عقب أنباء عن نية المنصة الاستحواذ على منصة تيك توك TikTok التي تواجه احتمالا قويا بحظرها في الولايات المتحدة بعد التصويت على مشروع حظر تطبيق تيك توك الصيني الذي أيده الرئيس جوبايدن وأعلن نيته التوقيع على الحظر حال موافقة مجلس النواب.

وقالت رامبل إنها مستعدة للعمل كشريك في مجال التكنولوجيا السحابية أو الدخول في تحالف للاستحواذ على تيك توك.

وعرض كريس بافلوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة رامبل الدخول في تحال للاستحواذ على تيك توك أو عقد شراكة معها في حال انسحاب شركة بايت دانس ByteDance التي تمتلك تيك توك.

وارتفعت أسهم بنسبة 18.3٪ إلى 7.90 دولارًا يوم الثلاثاء بعد الإعلان عن اهتمامها بالاستحواذ على تيك توك.

وكان عدد المشتركين بمنصة رامبل قد قفز بعد أن قامت شركات أمازون وغوغل وآبل بحظر وإلغاء حسابات الآلاف من المتطرفين اليمينيين ومؤيدي ترامب.

ما هي منصة رامبل؟

تنشر منصة رامبل الفيديو وتابه يوتيوب، لكنها أكثر وجرأة وتتيح مساحة حرية أوسع.

تم تأسيسه في كندا سنة 2013 وافتتح مقرا في ولاية فلوريدا

يتطلب التسجيل بريدا إلكترونيا فقط للبدء بنشر الفيديوهات.

توفر المنصة خدمات سحابية وسوق إعلانات وبث تدفقي (streaming )

توزع رامبل لقطات الفيديو التي ينشرها المشتروكون بمكاسب من 60 بالمئة من العوائد المالية.

يتم نشر الفيديو على رامبل وقناة المنصة على يوتيوب ومنصات شركاء عديدين مثل ياهو وغيرها

و “إن إس إن” وغيرها.

An offer for TikTok from our CEO @chrispavlovski pic.twitter.com/lIeZ6IXANU — Rumble ?‍☠️ (@rumblevideo) March 12, 2024