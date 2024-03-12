تيك توك في مأزق.. بيع أو حظر

يواجه تطبيق تيك توك ضغوطًا متزايدة في الولايات المتحدة، حيث يهدد مشروع قانون جديد بحظره في البلاد. يثير هذا التشريع جدلاً واسعًا بين المشرعين، خاصةً مع تباين مواقف الرئيسين الحالي والسابق، جو بايدن ودونالد ترمب، حول مصير التطبيق.

يطرح مشروع القانون، الذي يدعمه تحالف من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حظر تيك توك في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه من قبل الشركة الأم الصينية “بايت دانس” خلال ستة أشهر.

ويأتي هذا التشريع استجابةً لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث يُعتقد أن التطبيق قد يُستخدم من قبل الحكومة الصينية للتجسس على المستخدمين الأميركيين.

وأيد الرئيس بايدن مشروع القانون، بينما عبّر ترمب عن شكوكه حول ضرورة حظر تيك توك، معتبراً أن “فيسبوك” هو التهديد الحقيقي.

وأكد مكتب مدير المخابرات الوطنية ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي على وجود مخاوف “كبيرة” تتعلق بالأمن القومي مرتبطة بتطبيق تيك توك.

وتنفي شركة تيك توك مشاركة أي بيانات تخص المستخدمين الأميركيين مع بكين، وتؤكد على اتخاذها خطوات لضمان أمن البيانات، مثل إنفاق 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها التشغيلية في الولايات المتحدة والموافقة على الإشراف من الشريك الأميركي “أوراكل”.

ويواجه مشروع القانون تحديات تشريعية في مجلس الشيوخ، حيث لم يحصل على دعم كافٍ حتى الآن.

ويُدافع بعض أعضاء الكونغرس عن مشروع القانون، بينما يُعارضه آخرون، مشيرين إلى مخاطر حظر منصة يعتمد عليها 170 مليون مستخدم أميركي.