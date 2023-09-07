السيد العزوني

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Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

بسبب الصين.. سهم أبل يخسر 212 مليار دولار في 48 ساعة

السيد العزوني
سهم أبل يخسر قبل مؤتمر 2023
سهم أبل يخسر قبل مؤتمر 2023

خسرت أسهم شركة أبل الأمريكية 212 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين فقط، بسبب الصين.

وجاء التراجع في قيمة أسهم عملاق الهواتف الأمريكي بسبب إصرار الصين على توسيع الحظر المفروض على استخدام أجهزة iPhone في الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات الحكومية، بحسب بلومبيرغ.

وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق أبل، ويشكل سوقها نحو خمس إيرادات الشركة، لذا فإن قرار حظر استخدام هواتف iPhone أثر على مؤشرات أسهم الشركة في البورصة، حيث تراجعت خلال يومين بنسبة 6.8 %.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت مؤخراً أن المسؤولين الصينيين تلقوا تعليمات بحظر استخدام أو إحضار هاتف أيفون وغيره من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى المكاتب.

وقرار الحظر في الأساس ضمن خطة أكبر للحكومة الصينية لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية، والحفاظ على معلومات موظفيها من احتمال تسرب البيانات الحساسة.

جدير بالذكر أن أبل تستعد لعقد مؤتمرها الأسبوع المقبل للكشف عن أحدث أجهزتها ومن بينها iPhone 15.

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