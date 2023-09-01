آيفون 15 الجديد بـ 4 موديلات وأسعار أغلى

أعلنت شركة أبل العملاقة أنها ستكشف عن جهاز آيفون 15 الجديد في فعالية خاصة تقام في 12 أيلول/سبتمبر. وقد بعثت أبل الدعوات للفعالية التي ستقام في مسرح ستيف جوبز في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

العالم يترقب آيفون 15

“الشوق إلى الدهشة” أو Wonderlust، هكذا عنونت الشركة اسم الفعالية التي ستكشف فيها عن سلسلة الآيفون الجديد. وحسب التوقعات، قد يُطرح الآيفون الجديد في الأسواق اعتباراً من 22 سبتمبر/أيلول، حيث جرت العادة حتى الآن أن يبدأ بيع الهاتف الجديد بعد أسبوع من الكشف عنه رسميا.

ولأن الشركة عوّدت عشاق الآيفون على الكشف عن الآيفون الجديد في هذا الوقت من كل عام، بدأت التكهنات والإشاعات تنتشر حول الخصائص الجديدة للهاتف الذكي الجديد وكيف سيكون مختلفاً عن سابقه.

وحسب موقع Mashable المتخصص في أخبار التكنولوجيا الرقمية والإلكترونيات، سيتم الكشف عن أربعة طرز مختلفة من الآيفون 15، والتي لم تُنشر أسماؤها بكشل رسمي حتى الآن.

ويتوقع الموقع بأن يكون لآيفون 15 أربعة طرز مختلفة: آيفون 15، أيفون 15 بلاس Plus، آيفون 15 برو Pro و آيفون 15 برو ماكس، الذي قد يتغير اسمه إلى أولترا Ultra . ويختلف كل موديل عن الآخر ناحية حجم الشاشة. وبالطبع يختلف السعر بين الموديل الأساسي البسيط، والموديل الممتاز ذي الشاشة الكبيرة.

ولا يعرف حتى الآن كم سيكون سعر الآيفون الجديد، ولكن التوقعات تشير إلى زيادة قد تصل من 100 إلى 200 دولار أمريكي في كل الموديلات. حسب ماشابل، ستكون لكل الموديلات الأربعة خاصية Dynamic Island دايناميك أيلاند، بعكس آيفون 14 السابق، الذي يضم هذه الميزة فقط في نسختيه برو Pro و برو ماكس Pro Max.

فروقات طفيفة

يقول موقع ماشابل إن الآيفون الجديد سيكون إلى حد بعيد مشابهاً لسابقه من العام الماضي، ولكن ستكون هناك فروقات طفيفة، من بينها أن الزجاج الأمامي للشاشة سيكون أكثر انحناءً، وأنه سيُزوَّد بزرّ جديد اسمه “أكشن ” Action . وسيعطي هذا الزر الجديد المستخدم الإمكانية بالتحكم بإعدادات الهاتف والدخول بسرعة إلى أهم التطبيقات، وسيكون بديلًا للزر القديم المعرف المستخدم لتفعيل الوضع الصامت للهاتف Mute .

ومن أهم التغييرات التي قد تطرأ على الآيفون الجديد هو مدخل الشاحن، فحسب موقع ماشابل ستودّع أبل طراز مداخل الشاحن المعروفة باسم لايتنينغ Lightning، وستعوضها بمداخل يو أس بي سي USB-C الذي أصبح هو مدخل الشحن لمعظم هواتف الأندرويد.

وقال موقع Netwelt الألماني إن أبل لمحت إلى أنها ستنتقل لاستخدام إلى مداخل يو أس بي سي، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي أن يعتمد هذا الطراز من مداخل الشحن لكل الأجهزة الإلكترونية اعتباراً من كانون الأول / ديسمبر 2024، على أن يكون ذلك ملزماً وليس اختيارياً لكل الأجهزة التي تصنع اعتباراً من هذا التاريخ.

أما بالنسبة للشريحة، فيقول موقع ماشابل إن موديلات برو من الآيفون 15 ستكون مزودة بشريحة جديدة من طراز A17، لكنها ستكون في موديلات برو فقط من الهاتف الجديد.

الكاميرا

وحسب ما تنشره المواقع المختلفة، سيكون هناك تحسين في كاميرا الهاتف، بالأخص في موديل ماكس برو، الذي سيحصل على عدسة بيريسكوب Periscope، وعموماً سيطرأ تحسين على كاميرات كل الموديلات الجديدة من آيفون 15، حسب موقع ماشابل.

ومن المتوقع أيضا أن تطرح أبل مع الآيفون الجديد نظام تشغيلها الجديد iOS17 الذي كان حتى الآن قيد الاختبار.