تسريبات مؤتمر أبل 2023.. شاحن أيفون 15 يثير الفوضى

تستعد شركة أبل عملاق صناعة الهواتف المحمولة، للكشف عن أحدث إصداراتها، آيفون 15، خلال الساعات القليلة المقبلة.

واعتادت شركة أبل طرح إصدارات جديدة من هواتفها كل عام تقريبا، فضلا عن تحديث أجهزتها الحاسوبية “ماك”، والساعات الذكية وغيرها.

موعد مؤتمر أبل 2023

وأعلنت شركة أبل في وقت سابق نيتها عقد مؤتمرها المقبل يوم 12 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الكشف عن طرازات iPhone 15 وأبل Watch Series 9.

كيف تشاهد مؤتمر أبل 2023؟

ويمكن متابعة أحداث مؤتمر أبل 2023 بشكل مباشر على موقع الشركة الإلكتروني، وحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقيم أبل مؤتمرها السنوي تحت عنوان Wonder Lust (حب التجول).

صورة مسربة لمكان شحن أيفون ١٥

تسريبات مؤتمر أبل 2023

تقارير صحفية قالت إن هاتف iPhone 15 المنتظر، سيحتوي على مدخل شحن USB-C ووصلة شحن (كابل) داخل العلبة، لكن دون المحول (رأس الشاحن).

وهو أول هاتف تصدره أبل بمدخل شحن USB-C يشبه ذلك الموجود في أجهزتها الحاسوبية.

وكالة بلومبرغ توقعت أن يتسبب هذا الأمر في فوضى بالنسبة للمستهلكين، خاصة أن الإصدارات الأخيرة خاصة أيفون 12 وأيفون 13 وأيفون 14 لا تتضمن مثل هذا المدخل.

وأشار المصدر إلى أن شركة أبل كانت مجبرة على اتخاذ هذا القرار من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث لا يضطر المستهلكين لاستبدال الشاحن مع كل أجهزة الشركة، لذا ستودّع طراز مداخل الشاحن المعروفة باسم لايتنينغ Lightning.