عاد البنك المركزي السنغافوري ، إلى شراء الذهب مرة أخرى ، مضيفًا 44.6 طنًا من الذهب إلى احتياطياته الرسمية ، وبالتالي تعزيز حيازات سنغافورة من الذهب من 153.8 إلى 198.4 طنًا.

يظهر إصدار 2022 من نشرة احتياطي الذهب الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تحتفظ بالذهب لعدد من الأسباب ، أهمها أن الذهب مفيد في أوقات الأزمات وأنه وسيلة فعالة وطويلة لاكتناز الثروة ولا يحمل مخاطر وهو أداة تنويع للمحفظة” كما أن حالة عدم اليقين والمخاوف مع ارتفاع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمين تجعل من الذهب خيارا أكثر جاذبية.

أين يخبأ الذهب الوطني؟

من المحتمل أن يتم تخزين جزء من ذهب سنغافورة أو في خزائن بنك إنجلترا في لندن

سويسرا تحت وصاية بنك التسويات الدولية (BIS) الذي يستخدم خزائن البنك الوطني السويسري.

بعض احتياطيات الذهب في سنغافورة تخبأ أحيانا في أقبية سرية تحت الأرض بحراسة مشددة.

صادر بنك إنكلترا الذهب الذي أودعته فنزويلا فيه مما يجعل تخزين الذهب وحفظه محليا أكثر أكثر آمانا.