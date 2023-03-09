سامر باطر by سامر باطر

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الذهب، ما سر إقبال البنوك المركزية على الذهب؟ ولماذا انضمت سنغافورة للموجة؟

البنك المركزي السنغافوري يرفع احتياطياته من الذهب بنسبة 30٪ إلى ما يقرب من 200 طن

سامر باطر by سامر باطر

عاد البنك المركزي السنغافوري ، إلى شراء الذهب مرة أخرى ، مضيفًا 44.6 طنًا من الذهب إلى احتياطياته الرسمية ، وبالتالي تعزيز حيازات سنغافورة من الذهب من 153.8 إلى 198.4 طنًا.

يظهر إصدار 2022 من نشرة احتياطي الذهب الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تحتفظ بالذهب لعدد من الأسباب ، أهمها أن الذهب مفيد في أوقات الأزمات وأنه وسيلة فعالة وطويلة لاكتناز الثروة ولا يحمل مخاطر وهو أداة تنويع للمحفظة” كما أن حالة عدم اليقين والمخاوف مع ارتفاع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمين تجعل من الذهب خيارا أكثر جاذبية.

أين يخبأ الذهب الوطني؟

  • من المحتمل أن يتم تخزين جزء من ذهب سنغافورة أو في خزائن بنك إنجلترا في لندن
  • سويسرا تحت وصاية بنك التسويات الدولية (BIS) الذي يستخدم خزائن البنك الوطني السويسري.
  • بعض احتياطيات الذهب في سنغافورة تخبأ أحيانا في أقبية سرية تحت الأرض بحراسة مشددة.

صادر بنك إنكلترا الذهب الذي أودعته فنزويلا فيه مما يجعل تخزين الذهب وحفظه محليا أكثر أكثر آمانا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...