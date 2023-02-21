سامر باطر by سامر باطر

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هوس تركي بالذهب السويسري يرفع الواردات لأعلى مستوى في 11 عاما

سامر باطر by سامر باطر

نقلت بلومبرغ في تقرير لها أن واردات تركيا من الذهب من سويسرا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 2012 في يناير ، حيث أدى التضخم المرتفع في البلاد إلى زيادة الطلب على المعدن الثمين.

تحاول الحكومة التركية لجم الهوس بشراء الذهب واستيراد الذهب السويسري بسبب التضخم المنفلت وفي أعقاب الزلزال، قامت الحكومة بفرض قيود تتخذها الحكومة التركية الآن بين إجراءات عديدة للحد من بعض واردات الذهب بعد الزلازل المدمرة التي خلفت أكثر من 41 ألف قتيل. يُطلب من البنوك أيضًا تحديد فروق أسعار دنيا على مبيعات السبائك للمشترين المحليين في محاولة لكبح الطلب.

وجرى شحن أكثر من 58 طنًا من المعدن الثمين إلى تركيا وفقًا للجمارك السويسرية ، وهو أكبر رقم شهري في البيانات منذ يناير 2012.

ويأتي الرقم المذهل – الذي يمثل 42٪ من إجمالي صادرات الذهب السويسرية – بعد شراء السبائك، حيث ارتفعت مشتريات الذهب السويسري مع تسارع تضخم المستهلك التركي إلى 85٪ العام الماضي. كانت مشتريات الذهب الأجنبية واحدة من أكبر العوائق المالية الخارجية لتركيا في الأشهر الأخيرة ، مما زاد الضغط على الليرة المحاصرة بالفعل. كان البنك المركزي للبلاد هو المشتر الأكبر بين المؤسسات التي تم تسميتها العام الماضي ، حيث أضاف 148 طناً من المعدن إلى احتياطياته.

يذكر أن سويسرا تعد أكبر مركز في العالم لتكرير الذهب وعبوره، وتقدم بياناتها تقييماً حقيقياً لاتجاهات السوق العالمية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...