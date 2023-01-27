صعدت أسعار عقود الذهب الفورية أمس الخميس، عند أعلى مستوياتها في 9 شهور، مدعومة بتوقعات انتهاء التشديد النقدي الذي بدأ الفيدرالي الأمريكي بتنفيذه منذ مارس/آذار 2022 بحسب وكالة الأناضول.

ويعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط ترجيحات بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة، مع زيادات سابقة وصلت حتى 75 نقطة أساس في بعض الجلسات. وخلال التعاملات المبكرة، الخميس، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18 بالمئة أو 3 دولارات إلى 1949 دولارا للأونصة. والذهب، يعتبر ملاذا آمنا في حالة المخاطر وتراجعات مؤشر الدولار الأمريكي، والذي سجل صباح اليوم 101.3 نقطة، أدنى مستوى منذ مايو/أيار الماضي. ويرى خبراء في وول ستريت، أن الفيدرالي وصل إلى قمة التشديد النقدي، وقد يبدأ خلال وقت لاحق من العام الجاري، مرحلة تخفيض، بعد ظهور مؤشرات قوية على استمرار تباطؤ نمو أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

في مقابلة مع فوكس بزنس هذا الأسبوع، قال جوناثان روز ، الرئيس التنفيذي لمجموعة جينيسيس جولد جروب : “إن القوة الدافعة الرئيسية وراء المكاسب في سوق المعادن الثمينة هي انخفاض قيمة الدولار الأمريكي ، والتضخم ، والسياسات النقدية الحكومية الفيدرالية الأخرى.” مع إنفاق المستهلكين أكثر على المنتجات المنزلية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي ، يتزايد إغراء المعادن الثمينة في وول ستريت والثروة الملموسة في عام 2023. وتابع: “يمكن لأي شخص أن يرى أن الإنفاق الحكومي يمثل مشكلة كبيرة لسلامة اقتصاد بلادنا ، والآن أصبحت حكومتنا معرضة لخطر التخلف عن سداد فواتيرها”.