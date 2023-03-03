الإمارات تقر إدراج وتداول منتج الذهب في الأسواق المالية

أقر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد علي الشرفاء، الموافقة على اعتبار شهادات العهدة – منتج الذهب Trust Certificate-Gold Product ورقة مالية أجنبية يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية المرخصة في الإمارات وفقاً للضوابط السارية في هذا الشأن، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وكان صدر قرار وزاري بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وتنظيمه لهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزودي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف المشاركة فيه.

ويشار إلى أن قرار مجلس الوزراء عرَّف الأصول الافتراضية على أنها: “تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال”.

وتسري أحكام القرار المشار إليه على كافة التعاملات المرتبطة بالأصول الافتراضية التي تتم لغايات الاستثمار داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تسري أحكامه على الأصول الافتراضية التي تستخدم لأغراض الدفع. حيث إنها تخضع لاختصاص المصرف المركزي، كما لا تسري كذلك على المناطق الحرة المالية.