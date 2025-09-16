سلطنة عمان تطلق مركز المستقبل للذكاء الاصطناعي

أعلنت محافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان عن إطلاق مركز المستقبل للذكاء الاصطناعي باعتباره مبادرة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحوّل الرّقمي في سلطنة عُمان وإيجاد بيئة متكاملة لتطوير القدرات الوطنية ودعم منظومة الابتكار، في خطوة تنسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. ويُعد المركز منصة وطنية للتعليم والبحث والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، مرتكزًا على برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الكفاءات العُمانية، ومختبرات بحث وتطوير تدعم المشروعات البحثية والريادية، إلى جانب مساحات عمل مشتركة لاحتضان الشركات الناشئة والمشاريع الطلابية الواعدة وتحويلها إلى استثمارات تجارية تسهم في الاقتصاد الوطني. كما سيضم قاعات تدريب متطورة، ومرافق إدارية حديثة، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص لتطبيق حلول مبتكرة في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والخدمات. ويؤكد محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية أن المركز يمثل استثمارًا في العقول الوطنية وخطوة استراتيجية نحو إعداد جيل قادر على قيادة التحول الرقمي، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تعاون بين المحافظة والشركة العُمانية القطرية للاتصالات لتعزيز الشراكة في مجالات التحول الرقمي والاستثمار التكنولوجي. وتترجم مشاركة المحافظة في معرض كوميكس الأخير هذه الأهداف على أرض الواقع، حيث عرضت ابتكارات تمثل تطبيقًا عمليًا لرؤية المركز.

وقدّمت أنظمة رقمية متكاملة لإدارة المراسلات والدعم الفني والمخازن لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، إلى جانب برنامج “ISV من stemeXe” الذي يدعم رواد الأعمال في تحويل أفكارهم البرمجية إلى مشروعات قابلة للتوسع، فضلًا عن إطلاق المساعد الرقمي “قبس” الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الخدمات الحكومية وتقديم المعلومات للمواطنين والمستثمرين. وبذلك تثبت محافظة شمال الشرقية أنها لا تكتفي بوضع الخطط الاستراتيجية، بل تعمل على تنفيذها بخطوات ملموسة تجعلها نموذجًا رائدًا في مسيرة التحول الرقمي بالسلطنة، بما يعزز مكانتها كمحرك أساسي لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 ببناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة. — هل ترغب أن أعيد صياغة هذا النص ليكون أقصر على شكل خبر سريع لا يتعدى 200 كلمة للنشر الفوري؟

