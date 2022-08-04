ساما يطرح مسودة لتعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

طرح البنك المركزي السعودي (ساما)، الخميس، “مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني” لطلب مرئيات العموم، لافتاً إلى أنه يمكن للجميع إبداء ملاحظاتهم عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وشدد البنك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” على أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من اختصاصاته في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً لتطورات صناعة التأمين حول العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص.

وكشف أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر مؤخراً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافةً إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يمكن من دعم استقرار القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق المتعاملين فيه كافة، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحاً أنه سيتم استقبال الملاحظات على المشروع خلال 15 يوماً.