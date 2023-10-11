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4 دول تنافس السعودية على تنظيم كأس العالم 2034

دخلت 4 دول في منافسة مع السعودية على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 هي اندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسنغافورة

فريق التحرير by فريق التحرير
كأس العالم

كشف رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك توهير أن بلاده تجري مناقشات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034 مع ماليزيا وسنغافورة أيضاً، وفقاً لوكالة “رويترز“.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأسبوع الماضي الاتحادات الأعضاء من آسيا ومنطقة أوقيانوسيا لتقديم عروض للحصول على حقوق نسخة 2034.

وحدد الفيفا موعداً نهائياً في 31 تشرين الأول/أكتوبر للأطراف المهتمة للإعلان عن نواياها.

ونقلت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” عن رئيس الاتحاد الإندونيسي قوله، “نناقش (عرضا) مع أستراليا. عندما زرت ماليزيا وسنغافورة أعرب البلدان عن رغبتهما في الانضمام إلى إندونيسيا وأستراليا”.

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وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أصدر بياناً الأسبوع الماضي قال فيه “نستكشف إمكانية التقدم بعروض لاستضافة كأس العالم للأندية 2029 و/أو كأس العالم 2034”.

وبعد الإعلان عن تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، مع استضافة أوروغواي وباراغواي والأرجنتين المباريات الافتتاحية لهذه النسخة دعا الفيفا آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة البطولة في 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الترشح رسمياً لاستضافة المونديال.

وبعد استضافة قطر لنسخة 2022، توقع رئيس الاتحاد الإندونيسي أنه قد يكون من السابق لأوانه عودة كأس العالم إلى الشرق الأوسط، وقال “نملك ملفاً قوياً”.

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وأضاف “أعتقد أن الفيفا سيرى أن منطقة الشرق الأوسط قد استضافت البطولة في قطر العام الماضي. وقد استضافت اليابان وكوريا البطولة أيضا (عام 2002). وأنا متأكد من أن الفيفا سيختار دولا أخرى”.

وتابع توهير “لكن إمكانية الفوز حال انضمام أستراليا وماليزيا وسنغافورة ستكون أكبر”.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 التي سينافس فيها 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال.

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فريق التحرير

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