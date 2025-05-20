دبي تشهد افتتاح أكبر مركز عالمي لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات 37 بلداً

أعلنت في إف إس جلوبال عن إطلاق مركزها الرئيسي لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في مدينة وافي بدبي، إيذاناً بافتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في العالم. وقد افتتح المركز هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، و الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والسيد زوبين كركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس غلوبال.

أبرز مميزات المركز

يتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً

يعمل فيه فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبيراً مدرباً من أكثر من 25 جنسية.

أكشاك خدمة ذاتية بتقنية عالية، وخزائن حفظ أمتعة آمنة، وأكشاك تصوير فوتوغرافي، ومحطات نسخ وطباعة مستندات للاحتياجات الطارئة.

وحدات معلومات تفاعلية بشاشات لمس، وعمليات تسجيل دخول تعتمد على استخدام رموز الاستجابة السريعة مع تقييم آلي عند كل نافذة خاصة بالتأشيرات.

فريق عمل يتجاوز 400 موظف في المركز، مجهزين بأجهزة لوحية لمساعدة المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى متطوعين مؤهلين لتقديم الدعم في ملء الاستمارات واستخدام الأكشاك.

تجربة تنقل سلسة ومستوحاة من تصميم المطارات تتضمن لوحات إرشادية واضحة، ومناطق انتظار واسعة، وخدمة عربات مريحة للتنقل داخل المركز.

غرف مخصصة للصلاة، ومناطق لعب للأطفال، ومناطق خدمات متنوعة لتقديم تجربة عملاء استثنائية.

تصميم يراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويتضمن أنظمة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وممرات خاصة وسريعة لكبار السن والأسر وأصحاب الهمم.

قدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً.

يقدم المركز خدماته لـ 37 حكومة

ويوفر أكثر من 200 نافذة لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة.

منصة واحدة قوية وموحدة لخدمات التأشيرات الذكية.

وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنّ هذا الإنجاز يعكس مدى تطوّر البنية التحتية في دبي و يترجم توجّهها الاستراتيجي لتعزيز التنقل العالمي، وإتاحة المزيد من الفرص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المدينة سواء من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال أو عن طريق استقطاب أعدادٍ متزايدةٍ من الزوّار.

وأوضح أنّ تعزيز سهولة الوصول من وإلى دبي هي من أولوياتنا، وذلك في إطار سعينا الدوؤوب لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وندرك جيداً مدى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات كعاملٍ أساسي في استقطاب المواهب، وتطوير السياحة، وتعزيز الشراكات الدولية، إذ تُعدّ جميعها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كحلقة وصل تربط مدن العالم، وأكثرها جاهزيةً للمستقبل.”

وقال الفريق محمد احمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية العامة وشؤون الأجانب بدبي: “شهدنا اليوم تدشين محطة جديدة في مسيرة التميز التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، مع افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة من قلب دبي، المدينة التي لا تتوقف عن الابتكار. ويُجسد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للخدمات الذكية، وترسيخ نموذج متفرّد في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين. إننا نؤمن بأن التطوير المستمر ليس خياراً، بل هو التزامٌ بمستقبل أكثر ازدهاراً.”

وبدوره قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال: “تميزت رحلتنا منذ انطلاق عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2004 بالتزامنا الراسخ وارتباطنا الثابت بهذه الدولة وقيادتها الملهمة. شهدنا على مدار العشرين عاماً الماضية النمو والتطور اللافت لدولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً بارزاً في مجال الأعمال والريادة الفكرية والتكنولوجيا والابتكار.