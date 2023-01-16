فادي طنّوس by فادي طنّوس

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خليجي 25: كيفية مشاهدة مباراة العراق وقطر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
خليجي 25

يخوض المنتخب العراقي صاحب الضيافة مساء اليوم الاثنين غمار الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج 2023 لكرة القدمخليجي 25” أمام نظيره القطري تحت عنوان التأهل للمباراة النهائية.

وقدم “أسود الرافدين” خلال دور المجموعات أداء لافتاً تصدروا به المجموعة الأولى، في حين حل العنابي ثانياً في المجموعة الثانية.

ويسعى العراقيون لإبقاء الكأس لديهم للمرة الأولى منذ عام 1988 عندما فازوا باللقب لأخر مرة.

أما المنتخب القطري فكانت نسخة عام 2014 هي الأخيرة له من حيث الألقاب، وهو يسعى لمصالحة جماهيره بعد الاخفاق في بطولة كأس العالم الذي استضافها على أرضه نهاية العام 2022 المنصرم.

ما هو موعد مباراة العراق وقطر في خليجي 25؟

تقام مباراة العراق وقطر ضمن نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 25″، يوم الإثنين 16 كانون الثاني/يناير 2023، على ملعب البصرة الدولي، في تمام الساعة 04:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر في خليجي 25؟

يمكنكم مشاهدة مباراة العراق وقطر ضمن كأس الخليج على عدة قنوات أبرزها قناة السعودية الرياضية، قناة الكأس القطرية، قناة الرياضية العراقية، قناة عمان الرياضية، أبوظبي الرياضية وغيرها.

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