خاص: نعومي كامبل وعمر كاماني يكشفان عن خطط لإطلاق شركة لـ”إدارة المواهب” في دبي

كشفت عارضة الأزياء ورائدة الأعمال نعومي كامبل والرئيس التنفيذي السابق لشركة Pretty Little Thing عمر كاماني عن خططهما لإطلاق شركة جديدة لإدارة المواهب مقرها دبي، وفقاً لما صرح به الأخير حصرياً لمجلة “أريبيان بزنس“.

وقال كاماني: “أنا ونعومي في طور إنشاء شركة لإدارة المواهب الآن.. نشعر أن هناك فرصة لسد بعض الثغرات في عالم إدارة المواهب الحالي. تسعى دول الشرق الأوسط بقوة إلى اكتساب المواهب وتوقيع صفقات كبيرة معهم، ولكن في بعض الأحيان تبدو هذه الصفقات مصلحية للغاية. تأتي المواهب فقط من أجل المال وتغادر دون أن تختبر الثقافة حقاً”.

كاماني، الذي يفخر بدعوة دبي موطناً له، يريد أن يرى الناس يأتون إلى المنطقة “بشغف، ليس فقط من أجل المال ولكن أيضاً لتجربة الثقافة الجميلة والاحترام”.

بعد حضوره لفعاليات في بلدان تم فيها استقدام المواهب فقط للقيام بعمل ما ثم المغادرة، يعتقد كاماني أن هذا النموذج لا يساعد الدول بشكل صحيح على تحقيق أهدافها. وقال لـ “أريبيان بزنس”: “الأمر خاسر للجانبين”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه دبي تدفقاً غير مسبوق للمشاهير ورجال الأعمال والشخصيات رفيعة المستوى والمؤثرين الذين ينتقلون إلى الإمارة بأعداد قياسية منذ الوباء، حيث يسعى أثرياء العالم للحصول على ملاذ آمن من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستفادة من اقتصاد دبي المزدهر.

يعتقد كاماني من خلال خبرته الواسعة في مجال الأعمال كرئيس تنفيذي سابق لشركة Pretty Little Thing العملاقة للأزياء عبر الإنترنت، أنه قادر على هيكلة الصفقات التي تفيد كل من المواهب والعملاء. هذا يتضمن منح المواهب تجربة رائعة، ما يجعلهم يريدون العودة دون الحاجة إلى دفع المال لهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات طويلة الأجل.

تخطط كامبل وكاماني للاستفادة من خبراتهما ومعرفتهما المحلية للتأكد من أن المواهب التي تزور المنطقة تغادر راغبة في العودة وتجربة الثقافة حقاً، وليس مجرد النظر إليها على أنها صفقة.

وصرح قائلاً: “أنا لا أبدأ هذه الشركة لجني الكثير من المال. أنا أبدأها لإجراء تغيير إيجابي في منطقة أراها ليست صحيحة تماماً”.

من خلال شركتهما الحصرية الجديدة، يخطط كامبل وكاماني لتطوير استراتيجيات أكثر تكاملاً لتحقيق شراكات مفيدة للطرفين للمواهب والعلامات التجارية/البلدان في الشرق الأوسط.

وتابع: “إذا نظرت إلى أبوظبي، التي تستثمر ثروات في UFC والفورمولا وان، يمكنك أن ترى بوضوح أن الشرق الأوسط يحاول بناء نظام بيئي حيث يعيش الناس هنا وينتقلون إلى هنا ويستثمرون هنا. إن إستراتيجية الحكومة واضحة تماماً في جعل هذا المكان موطناً للناس ويشعرون فيه بالترحيب والتقدير، وهذا أمر رائع “.

وأضاف أنه لتحقيق ذلك، “عليك إحضار العلامات التجارية إلى الشرق الأوسط”. مشيراً إلى أنه من خلال جلب العلامات التجارية إلى الإمارات لإنشاء مكاتبها الرئيسية ومخازنها، فهذه فرصة للتأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد وتعزيز الإبداع وتحفيز خلق فرص العمل. “هذا ما هو مطلوب للارتقاء بنجاح دبي وأبوظبي إلى المستوى التالي”.

وتابع: “دعونا نحضر العلامات التجارية. لقد كان من الرائع رؤية خطوات مثل انتقال رونالدو إلى المملكة العربية السعودية، لكن هذه حالة واحدة. نحن بحاجة إلى المزيد من ذلك – نريد أن ينتقل الجميع إلى هنا. أرى أشخاصاً مثل ويل سميث يأتون ويعودون، لكنك تريد كل هذه الشخصيات الكبيرة والعلامات التجارية والشركات والمشاهير وأفضل خبراء التكنولوجيا الحيوية والأطباء وأي شيء آخر “.

وقال: “شيء واحد تعلمته عن الشرق الأوسط هو أنه، يشبهني، نريد الأفضل في كل شيء. أعتقد أن المرحلة التالية هي جذب هؤلاء الأشخاص والعلامات التجارية. هذا جزء من الفصل التالي من رحلتي – البدء في إنشاء هذا النظام البيئي وأنا أعيش هنا في المنطقة “.

وتنحى كماني عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة Pretty Little Thing لتجارة الأزياء بالتجزئة ومقرها المملكة المتحدة في آذار/مارس من العام الماضي بعد أن قاد الشركة إلى النجاح لمدة عقد من الزمان. وفي سن الرابعة والعشرين، أطلق مع شقيقه آدم الشركة لتلبية احتياجات النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 25 عاماً.

وقال: “لدي العديد من الأهداف الشخصية التي أريد تحقيقها. أرى نفسي كرجل يريد أن يفعل أشياء عظيمة في الحياة. لقد أمضيت 11 عاماً رائعة في Pretty Little Thing ، بعد أن بدأت الشركة عندما كان عمري 24 عاماً فقط “.

وأضاف: “أردت أن أغادر Pretty Little Thing وأشعر أنني قد حققت كل ما في وسعي دون المساس بالمرحلة التالية من حياتي. لدي طموحات وأحلام كبيرة، وشعرت أنه الوقت المناسب للتنحي “.

واعتبر أن التنحي سمح له بالتركيز على مشاريع جديدة مثيرة، مشيراً إلى العديد من المشاريع الجديدة المستقبلية مع “الكثير يحدث وراء الكواليس”.