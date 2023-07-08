حساب المواطن السعودي يستمر حتى يوليو ومستمر بالتسجيل

أكد برنامج حساب المواطن السعودي استمرار الدعم الإضافي المقدم حتى دفعة شهر يوليو/تموز 2023 واستمرار فتح التسجيل وذلك تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبناءً على ما رفعه ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشدد حساب المواطن على أن برنامج الدعم الحكومي لايزال قائماً، علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وأنه سيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها.

وعليكم السلام، تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023 على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط : ⁦https://t.co/XGVelVLg1z⁩ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) July 7, 2023

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن، يوم 18 يونيو/حزيران الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 68 الخاصة بشهر يوليو/تموز 2023، ودعا المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويهدف برنامج حساب المواطن -وهو برنامج حكومي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017- إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال (80 دولاراً) فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).