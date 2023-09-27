100 قتيل وأكثر من 150 مصابًا في حريق قاعة أعراس بالعراق

قُتل 100 شخص على الأقلّ وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح جرّاء حريق نشب في قاعة أعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى في شمال العراق خلال حفل زفاف مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن دائرة الصحّة في محافظة نينوى إنّه تمّ “تسجيل مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جرّاء حادثة حريق قاعة الأعراس في الحمدانية”. وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر لوكالة فرانس برس هذه الحصيلة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن “دائرة صحة نينوى، سجلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.

وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر لوكالة فرانس برس هذه الحصيلة. وأوضح أنّ معظم “الإصابات هي حروق واختناق”.

وفي مستشفى الحمدانية العام شاهد مصوّر فرانس برس بعد منتصف الليل سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين، في حين تجمّع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكّان جاؤوا للتبرّع بالدم.

ووقف آخرون كذلك أمام شاحنة برّاد تكدّست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث القتلى، وفق المصوّر.