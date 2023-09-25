“فيديو” حريق في مبنى بمدينة دبي الرياضية

اندلع حريق في مبنى ايليت6 ” elite 6″ في مدينة دبي الرياضية وأجهزة الإطفاء والشرطة تتعامل مع الحريق، وتم إخلاء المبنى من السكان.

حريق في مبنى بمدينة دبي الرياضية pic.twitter.com/1axfu9dIpY — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) September 25, 2023

وقد سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على الحريق الذي اندلع في البرج السكني في منطقة سبورت ستي، دون تسجيل أي إصابات.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني، بلاغاً الساعة 04:06 فجر اليوم الاثنين، يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة سبورت سيتي وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء البرشاء كمستجيب أول وجهة اختصاص. وعند الوصول تبين أن الحادث في برج سكني وحجم الحادث متوسط وعليه تم تحريك مركز إطفاء دبي للاستثمار، ومركز إطفاء جبل علي للدعم والإسناد.

وحسب مصدر من الدفاع المدني أن الفرق المتخصصة باشرت عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، وعند الساعة 05:23 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفادت بأن الحادث تحت السيطرة، وفقاً للخليج.

وتابع: أن قائد الفريق أكد الساعة 06:38 أن الحادث منته تماماً بدون تسجيل أي إصابات وسيتم تسليم الموقع للجهات المختصة عند الانتهاء من عمليات التبريد.